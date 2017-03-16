Минздрав опроверг запрет на продажу табака с 2035 года

В Минздраве сообщили, что в доработанном проекте антитабачной концепции не говорится о запрете продажи табака к 2035 году.
Официальный представитель Минздрава Олег Салагай сообщил, что некоторые специалисты выступали с подобными предложениями, однако они не получили широкой экспертной поддержки. Поэтому в актуальный текст проекта концепции инициатива не попала.
Также Салагай отметил, что основными задачами антитабачной политики во всем мире являются формирование свободного от курения поколения и постепенное выведение табака с рынка, передает «Интерфакс».
в антитабачную концепцию был включен пункт о запрете на свободную продажу табака к 2035 году, а также о необходимости «снижения распространенности потребления табака среди населения РФ до 1%».
Также Салагай отметил, что основными задачами антитабачной политики во всем мире являются формирование свободного от курения поколения и постепенное выведение табака с рынка, передает «Интерфакс».
в антитабачную концепцию был включен пункт о запрете на свободную продажу табака к 2035 году, а также о необходимости «снижения распространенности потребления табака среди населения РФ до 1%».
Комментарии