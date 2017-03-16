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  • 16.03, 20:51

Минздрав опроверг запрет на продажу табака с 2035 года

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Минздрав опроверг запрет на продажу табака с 2035 года

Минздрав опроверг запрет на продажу табака с 2035 года

В Минздраве сообщили, что в доработанном проекте антитабачной концепции не говорится о запрете продажи табака к 2035 году.

Официальный представитель Минздрава Олег Салагай сообщил, что некоторые специалисты выступали с подобными предложениями, однако они не получили широкой экспертной поддержки. Поэтому в актуальный текст проекта концепции инициатива не попала.

Также Салагай отметил, что основными задачами антитабачной политики во всем мире являются формирование свободного от курения поколения и постепенное выведение табака с рынка, передает «Интерфакс».

Ранее СМИ сообщили, что в антитабачную концепцию был включен пункт о запрете на свободную продажу табака к 2035 году, а также о необходимости «снижения распространенности потребления табака среди населения РФ до 1%».

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