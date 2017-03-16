Отец наказанного водителем мальчика бросился на арестованного с оскорблениями

Арест приозерца Владимира Бельского, который решил жестоко проучить игравших на дороге подростков, прошел в эмоциональной обстановке.
Водителя внедорожника, устроившего самосуд над десятилетним ребенком, арестовали на два месяца. Меру пресечения Владимиру Бельскому вынес сегодня Приозерский городской суд. Заседание проходило в закрытом режиме. Прессу в зал не пустили по просьбе обвиняемого.
Коридоры едва смогли вместить всех желающих. За водителем, совершившим «воспитательный» наезд на ребенка, следят не только городские, но и федеральные средства массовой информации. Проходя мимо журналистов, Бельский прятал лицо, хотя еще накануне сам рвался на телешоу.
По версии следствия, он намеренно наехал на ребенка, выстрелившего в его автомобиль из игрушечного пистолета. Бельскому предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия и лишением свободы в отношении несовершеннолетнего.
На суде присутствовал и отец пострадавшего мальчика, причем вел он себя довольно эмоционально. Уже после заседания, когда Бельского выводили из суда, он прорвался через толпу журналистов и накинулся на водителя с оскорблениями.
Благодаря СМИ, о Владимире Бельском узнала вся страна. Задержать его распорядился лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Поступок бизнесмена обсуждали и в Государственной думе. А жители Приозерска сегодня собирались выйти на народный сход, чтобы публично выразить недовольство подобными «воспитательными» мерами.
Коридоры едва смогли вместить всех желающих. За водителем, совершившим «воспитательный» наезд на ребенка, следят не только городские, но и федеральные средства массовой информации. Проходя мимо журналистов, Бельский прятал лицо, хотя еще накануне сам рвался на телешоу.
По версии следствия, он намеренно наехал на ребенка, выстрелившего в его автомобиль из игрушечного пистолета. Бельскому предъявлено обвинение в хулиганстве с применением оружия и лишением свободы в отношении несовершеннолетнего.
На суде присутствовал и отец пострадавшего мальчика, причем вел он себя довольно эмоционально. Уже после заседания, когда Бельского выводили из суда, он прорвался через толпу журналистов и накинулся на водителя с оскорблениями.
Благодаря СМИ, о Владимире Бельском узнала вся страна. Задержать его распорядился лично глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Поступок бизнесмена обсуждали и в Государственной думе. А жители Приозерска сегодня собирались выйти на народный сход, чтобы публично выразить недовольство подобными «воспитательными» мерами.
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