Главы «Газпрома» и ВТБ профинансировали инновационные разработки для борьбы с раком

Детский онкоцентр в Москве, который больше известен как центр Димы Рогачёва, получил сегодня 440 миллионов рублей. Деньги из своих личных средств выделили руководители ВТБ и «Газпрома». Средства пойдут на инновационные разработки, чтобы как можно более эффективно лечить детский рак. В большинстве случаев, его удается победить навсегда.

Синяки у сына родители чуть было списали на тренировки по боксу. И все же отправили на обследование. Со спортом Захарию пришлось завязать. Диагноз — острый лимфобластный лейкоз.



Виктор Король, отец Захария: «Пересадку костного мозга сделали. Донором выступила мама. Сейчас у нас все показатели донорские. Надеемся, что все позади».



Еще лет пять назад врачи могли только надеяться, что болезненные клетки не разрастутся вновь. Теперь появляются возможности рецидив попросту не допустить.



Юлия Ольшанская, заведующая лабораторией цитогенетики и молекулярной генетики Научно-практического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва: «Когда пациенту проведены первые курсы терапии, костный мозг в том числе отправляется и к нам в лабораторию. И мы исследуем его, чтобы поймать одну клетку на 10 тысяч, одну клетку на 100 тысяч, ту самую клетку, которая пережила наше вмешательство терапевтическое».



Такая диагностика позволяет с минимальными усилиями — небольшими дозами химио- и клеточной терапии — окончательно расправиться с заболеванием. Центр имени Димы Рогачева — научно-практический. Здесь не только лечат детей, но и изучают новейшие технологии диагностики и лечения опухолей и лейкозов.



Технологии будущего — дело дорогое. Магнитная сепарация одной порции донорского материала стоит больше миллиона рублей. Ненужные клетки из крови вытягивают с помощью антител, к которым прикреплены металлические шарики, находящиеся в пузырьке. Стоимость одного такого пузырька доходит до полумиллиона рублей.



440 миллионов рублей на работу научных программ врачам центра передали президент ВТБ и председатель правления «Газпрома». Это личные деньги топ-менеджеров корпораций. Алексей Миллер на встрече с коллективом предложил вместе распространять опыт столичной клиники по всей стране.



Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «„Газпром“ в настоящее время работает в 68 субъектах РФ, в десятках субъектов России у вас есть региональные отделения. Мы здесь видим возможность подумать, как мы бы могли вам помогать и в регионах».



Генная поломка, которая и привела к болезни, грозила Захарию почти неминуемым рецидивом. Но прошло полтора года, анализы в норме. Новейшие методики уже могут помочь десятой части пациентов. Но прогресс и обязательные инвестиции смогут сделать их доступными для всех уже в ближайшие годы.