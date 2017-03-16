Семьям жертв автокатастрофы на Сайменском канале выплатят компенсации

Страховая компания озвучила размеры выплат родственникам погибших и пострадавших в ДТП на границе с Финляндией. Ликвидацией последствий аварии полиция, МЧС и технические службы занимались целый день.
Семьи погибших в автокатастрофе на Сайменском канале получат компенсации в размере двух миллионов рублей. Все пассажиры, следовавшие на экскурсию в Финляндию, были застрахованы. Данную информацию распространила пресс-служба страховщика.
Получат компенсации и пострадавшие. Размер выплат сейчас уточняется. На данный момент семеро человек, получивших травмы, находятся в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, трое — в Ленинградской областной клинической больнице, еще двух пассажиров доставили в центр экстренной помощи МЧС. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Как сообщает корреспондент НТВ Александр Щерба, в салоне туристического автобуса находились 32 человека. Это сотрудники петербургского «Водоканала» и их родственники. Они ехали в Лаппеенранту на экскурсию, которую организовал профсоюзный комитет предприятия.
Подробности — в репортаже НТВ.
Получат компенсации и пострадавшие. Размер выплат сейчас уточняется. На данный момент семеро человек, получивших травмы, находятся в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, трое — в Ленинградской областной клинической больнице, еще двух пассажиров доставили в центр экстренной помощи МЧС. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.
Как сообщает корреспондент НТВ Александр Щерба, в салоне туристического автобуса находились 32 человека. Это сотрудники петербургского «Водоканала» и их родственники. Они ехали в Лаппеенранту на экскурсию, которую организовал профсоюзный комитет предприятия.
Подробности — в репортаже НТВ.
Комментарии