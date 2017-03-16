#ТЫСУПЕР!
Лесник
Лесник 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.03, 20:51
Семьям жертв автокатастрофы на Сайменском канале выплатят компенсации. ДТП, Ленинградская область, Финляндия, автобусы, граница, компенсации. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Семьям жертв автокатастрофы на Сайменском канале выплатят компенсации

комментировать
Семьям жертв автокатастрофы на Сайменском канале выплатят компенсации

Семьям жертв автокатастрофы на Сайменском канале выплатят компенсации

Семьям жертв автокатастрофы на Сайменском канале выплатят компенсации

    Страховая компания озвучила размеры выплат родственникам погибших и пострадавших в ДТП на границе с Финляндией. Ликвидацией последствий аварии полиция, МЧС и технические службы занимались целый день.

    Семьи погибших в автокатастрофе на Сайменском канале получат компенсации в размере двух миллионов рублей. Все пассажиры, следовавшие на экскурсию в Финляндию, были застрахованы. Данную информацию распространила пресс-служба страховщика.

    Получат компенсации и пострадавшие. Размер выплат сейчас уточняется. На данный момент семеро человек, получивших травмы, находятся в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, трое — в Ленинградской областной клинической больнице, еще двух пассажиров доставили в центр экстренной помощи МЧС. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

    Как сообщает корреспондент НТВ Александр Щерба, в салоне туристического автобуса находились 32 человека. Это сотрудники петербургского «Водоканала» и их родственники. Они ехали в Лаппеенранту на экскурсию, которую организовал профсоюзный комитет предприятия.

    Подробности — в репортаже НТВ.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru