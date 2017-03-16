Путин: иностранных дипломатов в России чураться не будут

Владимир Путин сегодня принял в Кремле верительные грамоты у новых послов 18 государств, в том числе Казахстана, Турции, Израиля, Бразилии и Армении.
Приветствуя армянского посла, Путин сказал, что Россия готова приложить максимум усилий для урегулирования конфликта в Карабахе, и еще раз подчеркнул тесные отношения Москвы и Еревана.
Владимир Путин, президент РФ: «Вековые узы дружбы и взаимопонимания связывают нас с Арменией. Прошедшая вчера встреча с президентом Сержем Азатовичем Саргсяном показала, что Россия и Армения как союзники надежно поддерживают друг друга и сообща продвигают процессы евразийской интеграции».
Приветствуя иностранных дипломатов, Путин заметил, что российские чиновники не будут их «чураться», опасаясь за свою репутацию. Видимо, это заявление связано с карьерными фиаско в США, где чиновники вынуждены уходить в отставку после общения с российским послом Сергеем Кисляком.
Владимир Путин, президент РФ: «Вековые узы дружбы и взаимопонимания связывают нас с Арменией. Прошедшая вчера встреча с президентом Сержем Азатовичем Саргсяном показала, что Россия и Армения как союзники надежно поддерживают друг друга и сообща продвигают процессы евразийской интеграции».
Приветствуя иностранных дипломатов, Путин заметил, что российские чиновники не будут их «чураться», опасаясь за свою репутацию. Видимо, это заявление связано с карьерными фиаско в США, где чиновники вынуждены уходить в отставку после общения с российским послом Сергеем Кисляком.
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