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  • 16.03, 20:51
Путин: иностранных дипломатов в России чураться не будут. Армения, дипломатия, Путин. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин: иностранных дипломатов в России чураться не будут

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Путин: иностранных дипломатов в России чураться не будут

Путин: иностранных дипломатов в России чураться не будут

    Владимир Путин сегодня принял в Кремле верительные грамоты у новых послов 18 государств, в том числе Казахстана, Турции, Израиля, Бразилии и Армении.

    Приветствуя армянского посла, Путин сказал, что Россия готова приложить максимум усилий для урегулирования конфликта в Карабахе, и еще раз подчеркнул тесные отношения Москвы и Еревана.

    Владимир Путин, президент РФ: «Вековые узы дружбы и взаимопонимания связывают нас с Арменией. Прошедшая вчера встреча с президентом Сержем Азатовичем Саргсяном показала, что Россия и Армения как союзники надежно поддерживают друг друга и сообща продвигают процессы евразийской интеграции».

    Приветствуя иностранных дипломатов, Путин заметил, что российские чиновники не будут их «чураться», опасаясь за свою репутацию. Видимо, это заявление связано с карьерными фиаско в США, где чиновники вынуждены уходить в отставку после общения с российским послом Сергеем Кисляком.

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