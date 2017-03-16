Прогулка подростков по льду Ижорского пруда под Петербургом закончилась трагедией

Двое подростков погибли в Колпине, провалившись под лед Ижорского пруда. Тела юношей обнаружили водолазы через полтора часа после поступления сообщения от очевидца.

Около 16:30 прохожий заметил молодых людей, которые гуляли по замерзшему водоему, и в какой-то момент они ушли под лед. Мужчина пытался спасти их, но доползти до полыньи не успел. В итоге ему самому потребовалась помощь, чтобы выбраться из ледяной воды.



Прибывшие на место спасатели отправили его в больницу. Найти подростков сразу сотрудники МЧС не смогли и вызвали аквалангистов. В результате к спасательной операции были подключены 22 человека личного состава. Известно, что оба погибших юноши 2000 года рождения.