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  • 16.03, 20:51
Марш легионеров СС в Риге шокировал туристов и возмутил правозащитников. история, Латвия, митинги и протесты, фашизм. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Марш легионеров СС в Риге шокировал туристов и возмутил правозащитников

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Марш легионеров СС в Риге шокировал туристов и возмутил правозащитников

Марш легионеров СС в Риге шокировал туристов и возмутил правозащитников

Марш легионеров СС в Риге шокировал туристов и возмутил правозащитников

    Иностранные туристы не сразу поняли, что творилось сегодня в Риге. В центре одной из европейских столиц в одной колонне маршировали чиновники и люди в форме легиона СС.

    Старая Рига с самого утра была переполнена кордонами полиции, как будто в городе чрезвычайное происшествие. Каждый год 16 марта на улицы Риги выходят тысячи участников марша памяти в честь легионеров СС и сотни антифашистов. Избежать столкновений в таких обстоятельствах очень сложно.

    Немецкие антифашисты Мария и Йозеф пришли к месту сбора участников марша, чтобы выразить свой протест. Но не успели они развернуть плакат, как к ним бросились полицейские. В шествии участвует в основном молодежь, но есть и старики. В школьных учебниках истории Латвии теперь указывается, что легионеры воевали за свободу своей страны хоть и на стороне гитлеровских войск.

    За день до мероприятия премьер-министр Латвии Марис Кучинскис призвал депутатов парламента и министров не участвовать в шествии. Однако для политиков из национального блока «Вису Латвияй» слова начальника не помеха. Они шли в первых рядах под надежной защитой полиции.

    Александр Гапоненко, правозащитник: «ООН ежегодно принимает постановления о том, что нельзя глорифицировать нацистских преступников. При голосовании Латвия, Литва и Эстония всегда против таких резолюций».

    Израильский турист Ицхок никогда раньше не бывал в республиках бывшего СССР, специально в путешествии запланировал визит в Прибалтику. Увидев марш памяти легионеров, сперва думал, что это какое-то важное государственное мероприятие отмечают, но, дождавшись окончания, понял нестоящую подоплеку этого шествия.

    Ицхок, турист из Израиля: «Такое солнце всем нам светит! Мы не должны повторить ошибки, допущенные во Второй мировой!»

    По оценкам полиции, в шествии приняли участие около 2000 человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Во время мероприятия задержаны пять человек, в том числе двое антифашистов, которые всего лишь требовали прекратить чествование солдат, воевавших на стороне Гитлера, передает корреспондент НТВ Андрей Храмцов.

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