Марш легионеров СС в Риге шокировал туристов и возмутил правозащитников

Иностранные туристы не сразу поняли, что творилось сегодня в Риге. В центре одной из европейских столиц в одной колонне маршировали чиновники и люди в форме легиона СС.

Старая Рига с самого утра была переполнена кордонами полиции, как будто в городе чрезвычайное происшествие. Каждый год 16 марта на улицы Риги выходят тысячи участников марша памяти в честь легионеров СС и сотни антифашистов. Избежать столкновений в таких обстоятельствах очень сложно.



Немецкие антифашисты Мария и Йозеф пришли к месту сбора участников марша, чтобы выразить свой протест. Но не успели они развернуть плакат, как к ним бросились полицейские. В шествии участвует в основном молодежь, но есть и старики. В школьных учебниках истории Латвии теперь указывается, что легионеры воевали за свободу своей страны хоть и на стороне гитлеровских войск.



За день до мероприятия премьер-министр Латвии Марис Кучинскис призвал депутатов парламента и министров не участвовать в шествии. Однако для политиков из национального блока «Вису Латвияй» слова начальника не помеха. Они шли в первых рядах под надежной защитой полиции.



Александр Гапоненко, правозащитник: «ООН ежегодно принимает постановления о том, что нельзя глорифицировать нацистских преступников. При голосовании Латвия, Литва и Эстония всегда против таких резолюций».



Израильский турист Ицхок никогда раньше не бывал в республиках бывшего СССР, специально в путешествии запланировал визит в Прибалтику. Увидев марш памяти легионеров, сперва думал, что это какое-то важное государственное мероприятие отмечают, но, дождавшись окончания, понял нестоящую подоплеку этого шествия.



Ицхок, турист из Израиля: «Такое солнце всем нам светит! Мы не должны повторить ошибки, допущенные во Второй мировой!»



По оценкам полиции, в шествии приняли участие около 2000 человек. Это в два раза больше, чем в прошлом году. Во время мероприятия задержаны пять человек, в том числе двое антифашистов, которые всего лишь требовали прекратить чествование солдат, воевавших на стороне Гитлера, передает корреспондент НТВ Андрей Храмцов.

