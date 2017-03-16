«Лондонский мост рухнул»: СМИ готовы похоронить Елизавету II

Букингемский дворец разработал подробный план действий, который будет введен после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.
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Как сообщает The Guardian, в плане, по которому страна будет жить в первые часы после смерти королевы, проработаны несколько вариантов развития событий. Документ есть в распоряжении самого дворца, правительства страны и национальной телекомпании BBC.
Согласно одной из веток развития событий, 90-летняя Елизавета II скончается в результате непродолжительной болезни. В последние часы рядом с ней будут находиться родственники и врачи. После смерти трон унаследует принц Чарльз, его братья и сестра поцелуют ему руку. Премьер-министр узнает о смене власти по кодовой фразе: «Лондонский мост рухнул».
О кончине королевы сообщат главам 15 правительств, где британская королева является формальным главой государства, а также руководству 36 стран — членов Британского Содружества. Только после этого сообщения будут отправлены всем ведущим мировым СМИ, передает «Интерфакс».
В обязанности BBC входит задача активировать систему оповещения в чрезвычайных ситуациях.
Известно, что у большинства СМИ уже заготовлены тексты новостей, подборки фотографий и фильмы, посвященные кончине королевы. Журналисты The Times, например, написали материалы сразу на 11 дней вперед.
является самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании. Под Рождество Елизавета II тяжело переболела простудой, но сейчас прекрасно себя чувствует, ездит верхом на пони, управляет внедорожником и принимает важные решения. Недавно во время двухдневного визита в Северную Ирландию в ответ на вопрос журналистов о самочувствии королева съязвила: «В любом случае, я еще жива. Ха».
Согласно одной из веток развития событий, 90-летняя Елизавета II скончается в результате непродолжительной болезни. В последние часы рядом с ней будут находиться родственники и врачи. После смерти трон унаследует принц Чарльз, его братья и сестра поцелуют ему руку. Премьер-министр узнает о смене власти по кодовой фразе: «Лондонский мост рухнул».
О кончине королевы сообщат главам 15 правительств, где британская королева является формальным главой государства, а также руководству 36 стран — членов Британского Содружества. Только после этого сообщения будут отправлены всем ведущим мировым СМИ, передает «Интерфакс».
В обязанности BBC входит задача активировать систему оповещения в чрезвычайных ситуациях.
Известно, что у большинства СМИ уже заготовлены тексты новостей, подборки фотографий и фильмы, посвященные кончине королевы. Журналисты The Times, например, написали материалы сразу на 11 дней вперед.
является самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании. Под Рождество Елизавета II тяжело переболела простудой, но сейчас прекрасно себя чувствует, ездит верхом на пони, управляет внедорожником и принимает важные решения. Недавно во время двухдневного визита в Северную Ирландию в ответ на вопрос журналистов о самочувствии королева съязвила: «В любом случае, я еще жива. Ха».
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