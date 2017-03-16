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  • 16.03, 20:51

«Лондонский мост рухнул»: СМИ готовы похоронить Елизавету II

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«Лондонский мост рухнул»: СМИ готовы похоронить Елизавету II

«Лондонский мост рухнул»: СМИ готовы похоронить Елизавету II

Букингемский дворец разработал подробный план действий, который будет введен после смерти королевы Великобритании Елизаветы II.

Как сообщает The Guardian, в плане, по которому страна будет жить в первые часы после смерти королевы, проработаны несколько вариантов развития событий. Документ есть в распоряжении самого дворца, правительства страны и национальной телекомпании BBC.

Согласно одной из веток развития событий, 90-летняя Елизавета II скончается в результате непродолжительной болезни. В последние часы рядом с ней будут находиться родственники и врачи. После смерти трон унаследует принц Чарльз, его братья и сестра поцелуют ему руку. Премьер-министр узнает о смене власти по кодовой фразе: «Лондонский мост рухнул».

О кончине королевы сообщат главам 15 правительств, где британская королева является формальным главой государства, а также руководству 36 стран — членов Британского Содружества. Только после этого сообщения будут отправлены всем ведущим мировым СМИ, передает «Интерфакс».

В обязанности BBC входит задача активировать систему оповещения в чрезвычайных ситуациях.

Известно, что у большинства СМИ уже заготовлены тексты новостей, подборки фотографий и фильмы, посвященные кончине королевы. Журналисты The Times, например, написали материалы сразу на 11 дней вперед.

В этом году Елизавета II отметила сапфировый юбилей правления — на троне она находится 65 лет. 90-летняя королева является самым долгоправящим монархом за всю историю Великобритании. Под Рождество Елизавета II тяжело переболела простудой, но сейчас прекрасно себя чувствует, ездит верхом на пони, управляет внедорожником и принимает важные решения. Недавно во время двухдневного визита в Северную Ирландию в ответ на вопрос журналистов о самочувствии королева съязвила: «В любом случае, я еще жива. Ха».

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