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  • 16.03, 20:51
WADA сравнили с Гитлером из-за санкций против российских спортсменов. допинг, МОК, скандалы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

WADA сравнили с Гитлером из-за санкций против российских спортсменов

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WADA сравнили с Гитлером из-за санкций против российских спортсменов

WADA сравнили с Гитлером <nobr>из-за</nobr> санкций против российских спортсменов

    Международный олимпийский комитет (МОК) сегодня объявил о создании новой независимой организации, которая будет заниматься допинг-тестами спортсменов. Это решение было принято на встрече МОК в южнокорейском Пхёнчхане, где пройдут следующие зимние Игры.

    Согласно новой антидопинговой системе, теперь каждый спортсмен будет сдавать определенное количество тестов. Только после этого будет приниматься решение: допускать атлета к международным соревнованиям по своей дисциплине или нет. Вся информация о тестах должна быть абсолютно прозрачной и, как особо подчеркивается, независимой от национальных интересов.

    В МОК сегодня говорили и о защите чистых атлетов. Например, Джан-Франко Каспер, глава Международной федерации лыжного спорта, обрушился с резкой критикой на действия WADA в отношении российских спортсменов. Чиновник сравнил эти действия с политикой Гитлера.

    Джан-Франко Каспер, глава Международной федерации лыжного спорта: «Мы здесь, чтобы защитить чистых спортсменов, а не наказывать их. Я не поддерживаю запреты или санкции против тех, кто не виноват. Похоже на то, как делал Гитлер — все евреи должны были быть уничтожены, независимо от того, что они сделали или не сделали».

    Спортивные чиновники признают, что весь скандал, устроенный Ричардом Маклареном, уже вылился в миллионные расходы.

    Две комиссии МОК, созданные после обнародования доклада Макларена, все еще продолжают свою работу. Но обвинительный тон в адрес России сменился оправдательным. Сегодня глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов поделился своим впечатлением от встречи с Ричардом Маклареном.

    Виталий Смирнов, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии: «У меня была продолжительная встреча с Маклареном в Цюрихе, где он признался, что снимает обвинения государственного участия и вмешательства в этот процесс. То есть он сам признает, что в его докладе были неточности или ошибки принципиальные».

    В Москве на заседании НОАК сегодня заявили, что уже готов национальный план по борьбе с допингом. Его официально представят в апреле. По словам Виталия Смирнова, план будет утвержден на заседании совета при президенте по физкультуре и спорту, чтобы сделать его обязательным для исполнения, отмечает корреспондент НТВ Сергей Холошевский.

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