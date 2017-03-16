WADA сравнили с Гитлером из-за санкций против российских спортсменов

Международный олимпийский комитет (МОК) сегодня объявил о создании новой независимой организации, которая будет заниматься
допинг-тестами спортсменов. Это решение было принято на встрече МОК в южнокорейском Пхёнчхане, где пройдут следующие зимние Игры.
Согласно новой антидопинговой системе, теперь каждый спортсмен будет сдавать определенное количество тестов. Только после этого будет приниматься решение: допускать атлета к международным соревнованиям по своей дисциплине или нет. Вся информация о тестах должна быть абсолютно прозрачной и, как особо подчеркивается, независимой от национальных интересов.
В МОК сегодня говорили и о защите чистых атлетов. Например, Джан-Франко Каспер, глава Международной федерации лыжного спорта, обрушился с резкой критикой на действия WADA в отношении российских спортсменов. Чиновник сравнил эти действия с политикой Гитлера.
Джан-Франко Каспер, глава Международной федерации лыжного спорта: «Мы здесь, чтобы защитить чистых спортсменов, а не наказывать их. Я не поддерживаю запреты или санкции против тех, кто не виноват. Похоже на то, как делал Гитлер — все евреи должны были быть уничтожены, независимо от того, что они сделали или не сделали».
Спортивные чиновники признают, что весь скандал, устроенный Ричардом Маклареном, уже вылился в миллионные расходы.
Две комиссии МОК, созданные после обнародования доклада Макларена, все еще продолжают свою работу. Но обвинительный тон в адрес России сменился оправдательным. Сегодня глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов поделился своим впечатлением от встречи с Ричардом Маклареном.
Виталий Смирнов, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии: «У меня была продолжительная встреча с Маклареном в Цюрихе, где он признался, что снимает обвинения государственного участия и вмешательства в этот процесс. То есть он сам признает, что в его докладе были неточности или ошибки принципиальные».
В Москве на заседании НОАК сегодня заявили, что уже готов национальный план по борьбе с допингом. Его официально представят в апреле. По словам Виталия Смирнова, план будет утвержден на заседании совета при президенте по физкультуре и спорту, чтобы сделать его обязательным для исполнения, отмечает корреспондент НТВ Сергей Холошевский.
В МОК сегодня говорили и о защите чистых атлетов. Например, Джан-Франко Каспер, глава Международной федерации лыжного спорта, обрушился с резкой критикой на действия WADA в отношении российских спортсменов. Чиновник сравнил эти действия с политикой Гитлера.
Джан-Франко Каспер, глава Международной федерации лыжного спорта: «Мы здесь, чтобы защитить чистых спортсменов, а не наказывать их. Я не поддерживаю запреты или санкции против тех, кто не виноват. Похоже на то, как делал Гитлер — все евреи должны были быть уничтожены, независимо от того, что они сделали или не сделали».
Спортивные чиновники признают, что весь скандал, устроенный Ричардом Маклареном, уже вылился в миллионные расходы.
Две комиссии МОК, созданные после обнародования доклада Макларена, все еще продолжают свою работу. Но обвинительный тон в адрес России сменился оправдательным. Сегодня глава Независимой общественной антидопинговой комиссии (НОАК) Виталий Смирнов поделился своим впечатлением от встречи с Ричардом Маклареном.
Виталий Смирнов, глава Независимой общественной антидопинговой комиссии: «У меня была продолжительная встреча с Маклареном в Цюрихе, где он признался, что снимает обвинения государственного участия и вмешательства в этот процесс. То есть он сам признает, что в его докладе были неточности или ошибки принципиальные».
В Москве на заседании НОАК сегодня заявили, что уже готов национальный план по борьбе с допингом. Его официально представят в апреле. По словам Виталия Смирнова, план будет утвержден на заседании совета при президенте по физкультуре и спорту, чтобы сделать его обязательным для исполнения, отмечает корреспондент НТВ Сергей Холошевский.
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