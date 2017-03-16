Енота из московского зоопарка обманом сняли в эротическом ролике

Героем непристойного видео стал енот из столичного контактного зоопарка. Теперь его владельцы намерены восстановить безупречную репутацию зверька через суд. Создателей эротического ролика обвиняют в жестоком обращении с животным.

Это только посетителям может показаться, что с енотом Томасом все в порядке. Но лишь работники контактного зоопарка знают: звезда зверинца пребывает в глубочайшем эротическом шоке. Полоскуна обманом сняли в рекламном ролике категории «18+». И это, как теперь сказано в судебном иске, не только нарушает права отдельно взятого зверя, который даже при всем желании не смог бы отбиться от малоодетой модели, но и оскорбляет целую популяцию енотов.



О тесном контакте зверя с человеком речи вообще не шло. Зоопарк предоставил Томаса в аренду для рекламы постельного белья, походить по нему, постирать. Результат случайно увидели в Интернете. Потребовали удалить и, получив отказ, выслали рекламщикам копию заявления в суд.



В свою очередь в агентстве заявили — пострадавшие здесь вообще-то они. Ведь им подсунули дебошира и провокатора. До его появления на съемочной площадке в сценарии ничего эротического и в помине не было. А пушистый актер неожиданно собственными лапами разоблачил напарницу. Енот сам стащил с актрисы лифчик.



Подробности — в репортаже.