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  • 16.03, 19:21
Петербургская певица покорила индусов на ТВ-шоу. Индия, Санкт-Петербург, музыка и музыканты, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербургская певица покорила индусов на ТВ-шоу

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Петербургская певица покорила индусов на ТВ-шоу

Петербургская певица покорила индусов на <nobr>ТВ-шоу</nobr>

    Настя Сарасвати продолжает очаровывать Индию и прошла в суперфинал шоу талантов.

    Петербургская участница местного шоу талантов прошла в суперфинал музыкального проекта. Сейчас там в разгаре этапы прямых эфиров, где особенно важна поддержка поклонников. Которых, к слову, у нее с каждым днем становится всё больше.

    Сама девушка с удивлением заметила, что 98 процентов проголосовавших за нее на минувших выходных — именно индусы. Настя выступала в составе своей новой группы. В этот раз она лишь помогала вокалисту игрой на флейте. Кстати, друзья девушки для удобства понимания перевели песню на русский язык.

    Настя Сарасвати: «Я прошла! С 8 утра до 1:30 ночи мы были под софитами на выматывающей съемке следующего раунда, а результаты голосования предыдущего сообщили только в конце. Ребята, я теперь в одном шаге до гранд-финала и придется снова голосовать на выходных».

    Напомним: поддержать соотечественницу Настю Сарасвати можно и на территории России. Достаточно отметить видеозапись с ее выступлением на сайте проекта. Проголосовать отложенно можно будет вплоть до следующего раунда.

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