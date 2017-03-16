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  • 16.03, 19:21
В Сочи двое погибли в горящем магазине игрушек: видео. магазины, пожары, Сочи. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Сочи двое погибли в горящем магазине игрушек: видео

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В Сочи двое погибли в горящем магазине игрушек: видео

В Сочи двое погибли в горящем магазине игрушек: видео

    Серьезный пожар произошел в сочинском магазине.

    Жертвами ЧП стали два человека. Женщина и ребенок были госпитализированы с отравлением угарным газом и ожогами.

    Огонь в магазине, где торговали игрушками, вспыхнул сегодня днем. Площадь возгорания составила 230 квадратных метров.

    Как сообщает ТАСС, с огнем боролись 40 человек и 12 единиц техники.

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