Творческую коммуну художников начали культурно выселять из центра Петербурга

Сегодня чиновники навестили обитателей сквота в доме 51–53 по набережной Фонтанки. Оказывается, что их пребывание там было незаконным.

Визит чиновников и сотрудников центра повышения эффективности использования госимущества в своеобразный артцентр в центре Петербурга едва не закончился силовой операцией. Мысль вызвать ОМОН пришла при виде того, скольких художников предстоит выселить из принадлежащих городу помещений по адресу набережная Фонтанки д. 51–53.



Творческая молодежь обживает сотни квадратных метров менее полугода. Но уже успела организовать там настоящую коммуну, где есть место и жилью, и мастерским.



Годами творчеством здесь и не пахло. Сотрудники жилкомсервиса рассказывают: регулярно приходилось гонять из заброшенных комнат бездомных и наркоманов. Но в конце 2016-го в одном из странных ООО поняли: в видавших виды комнатах витает запах денег. Ну, а художники, музыканты, дизайнеры и фотографы попали под очарование места.



Иветта Лисовская, арендатор помещений в доме 51–53 по набережной Фонтанки: «Мы нашли это помещение на сайте avito.ru, связались с агентом, подписали договор, нам дали ключ и всё. Потом мы вносили ежемесячные платежи. 200 тысяч за помещения и 30 тысяч за коммуналку».



О том, что договор художникам агентство подсунуло липовый, о том, что помещения принадлежат городу, а он никакой сквот на Фонтанке организовывать не планировал. Сегодня и вовсе появились суровые сотрудники центра эффективности использования госимущества, не знающие слов любви.



Есть заявка на освобождение помещения от комитета имущественных отношений. Если понадобится, съехать может и ОМОН помочь, прозаично намекали служителям муз сотрудники специализированной городской организации. Обитатели сквота начали вяло собирать вещи. Хотя как тут отличишь: действительно уйдут или это перформанс такой.



Виктор Забуга, художник, арендатор помещения: «Мы придем еще раз обратно в этот сквот. Можно спилить двери, зайти обратно. Это не первый раз».



К счастью, художников на этот раз решили не обижать. Силой выгонять их на улицу не стали, в обмен на конструктивное отношение. Они должны постепенно собирать вещи. Но в районной администрации в это время обещали подумать, как сдать творческой коммуне городские площади в аренду уже на легальных основаниях.



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