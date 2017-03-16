На официальной странице McDonald’s Трампа назвали отвратительным президентом с маленькими руками

Компания McDonald’s разбирается, почему в ее микроблоге появилась оскорбительная для Дональда Трампа запись.
В Twitter McDonald’s появилось сообщение, гласящее: «Дональд Трамп, вы на самом деле отвратительная пародия на президента, и мы хотели бы вернуть Барака Обаму, а еще у вас крошечные руки».
Сообщение было оперативно удалено. При этом представители компании сообщили, что аккаунт в Twitter был взломан. McDonald’s начал расследование произошедшего.
Отметим, что ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что новый хозяин Белого дома является большим поклонником сети ресторанов быстрого питания.
Сообщение было оперативно удалено. При этом представители компании сообщили, что аккаунт в Twitter был взломан. McDonald’s начал расследование произошедшего.
Отметим, что ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что новый хозяин Белого дома является большим поклонником сети ресторанов быстрого питания.
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