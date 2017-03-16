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  • 16.03, 19:20

На официальной странице McDonald’s Трампа назвали отвратительным президентом с маленькими руками

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На официальной странице McDonald’s Трампа назвали отвратительным президентом с маленькими руками

На официальной странице McDonald’s Трампа назвали отвратительным президентом с маленькими руками

На официальной странице McDonald’s Трампа назвали отвратительным президентом с маленькими руками
  • Фото: @mcdonaldscorp /twitter.com

    • Компания McDonald’s разбирается, почему в ее микроблоге появилась оскорбительная для Дональда Трампа запись.

    В Twitter McDonald’s появилось сообщение, гласящее: «Дональд Трамп, вы на самом деле отвратительная пародия на президента, и мы хотели бы вернуть Барака Обаму, а еще у вас крошечные руки».

    Сообщение было оперативно удалено. При этом представители компании сообщили, что аккаунт в Twitter был взломан. McDonald’s начал расследование произошедшего.

    Отметим, что ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что новый хозяин Белого дома является большим поклонником сети ресторанов быстрого питания.

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