В окрестностях Петербурга бойцы Росгвардии освободили заложников и прошли тропой разведчика

Грандиозные учения прошли на полигоне в Ленинградской области.

Сразу несколько подразделений Росгвардии приняли участие в тренировке, которую посвятили первой годовщине со дня образования новой структуры. День рождения Федеральная служба войск национальной гвардии отметит 27 марта. Сегодня бойцы демонстрировали мастерство задержания и обезвреживания террористов, боевую технику, преодоление полосы препятствий и, конечно же, рукопашный бой.



Как сообщает корреспондент Эдмунд Желбунов специально для НТВ, сценарий первого задания — не для новичков. По легенде, террористы захватили автомобиль скорой помощи вместе с заложниками и потребовали вертолет. Отряд транспортного ОМОНа молниеносно нейтрализует противника, используя самую передовую бронетехнику.



А это уже показательный штурм автовокзала. Его вместе с полицейскими проводят сотрудники вневедомственной охраны. И не оставляют грабителям ни единого шанса. Та же участь ждет и тех, кто покусился на спецгруз у бизнес-центра. На этот раз его охраняли под маскировкой. Преступники к такому отпору оказались не готовы.



Всё это лишь несколько элементов масштабной подготовки разных подразделений. Они призваны бороться не только с терроризмом и организованной преступностью, но и контролировать частную охранную деятельность или, как отряд СОБРа, помогать простым гражданам.



Чтобы справиться на отлично с такими пусть и показательными выступлениями, необходима серьезная подготовка. Например, штурмовая огненная полоса, так называемая тропа разведчика. Бойцы проходят ее в полном обмундировании. Это почти 20 килограммов. И сразу после нее — рукопашный поединок с инструктором. Разрешены любые приемы, кроме укусов и укола в глаз. Задачи победить, конечно, не стоит. Нужно просто выдержать 12 минут.



Александр Мистрюков, начальник боевой подготовки ОМОН: «Они профессионалы. Конечно, тяжело, но мы будем стремиться и совершенствоваться».



Попрактиковаться в кинологии, армейской борьбе, отработать навыки на стрельбищах — на полигоне можно выполнить практически любое задание. И здесь представлены новейшие образцы вооружения и техники: от беспилотника до огнемета. Неудивительно, что среди бойцов национальной гвардии есть даже олимпийская чемпионка.



Наталья Воробьёва, олимпийская чемпионка по вольной борьбе, старший лейтенант войск национальной гвардии: «Я всегда говорила, что у меня было желание служить в армии. Если бы не спортивная карьера, то я бы окончила иркутское училище МВД».



Пока, по словам руководства, молодой состав выдерживает испытания на твердую четверку. Но сейчас проходит лишь второй этап формирования Росгвардии. И к началу следующего года внутренние войска, органы и подразделения должны окончательно превратиться в единую боеспособную структуру.