Украинские националисты объявили о начале «крестового похода» против власти

Украинские националисты подписали манифест об объединении усилий против режима Порошенко.
Свои подписи под документом, который решили назвать «Национальный манифест», поставили руководители объединения «Свобода», партии «Национальный корпус», созданной на базе батальона «Азов», и запрещенного в РФ «Правого сектора».
При этом глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий заявил, что манифест не является программой какой-либо партии. По его словам, с этим документом националисты начинают «свой крестовый поход против этой власти».
В свою очередь лидер «Свободы» Олег Тягнибок назвал подписание документа «историческим моментом» и заявил, что манифест будет реализован «завтра, когда власть будет принадлежать украинским националистам».
Как сообщают «Украинские новости», в манифесте говорится, что Украина должна направить усилия на создание Балто-Черноморского Союза, вернуть ядерный статус и разорвать дипотношения с Россией.
Кроме того, националисты намерены усилить меры по борьбе с коррупцией и нелегальной миграцией, ввести процедуру импичмента президента и отзыва депутатов, а также разрешить гражданам владеть огнестрельным оружием.
При этом глава «Национального корпуса» Андрей Билецкий заявил, что манифест не является программой какой-либо партии. По его словам, с этим документом националисты начинают «свой крестовый поход против этой власти».
В свою очередь лидер «Свободы» Олег Тягнибок назвал подписание документа «историческим моментом» и заявил, что манифест будет реализован «завтра, когда власть будет принадлежать украинским националистам».
Как сообщают «Украинские новости», в манифесте говорится, что Украина должна направить усилия на создание Балто-Черноморского Союза, вернуть ядерный статус и разорвать дипотношения с Россией.
Кроме того, националисты намерены усилить меры по борьбе с коррупцией и нелегальной миграцией, ввести процедуру импичмента президента и отзыва депутатов, а также разрешить гражданам владеть огнестрельным оружием.
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