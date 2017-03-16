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  • 16.03, 19:20

Минздрав РФ предложил запретить свободную продажу сигарет с 2035 года

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Минздрав РФ предложил запретить свободную продажу сигарет с 2035 года

Минздрав РФ предложил запретить свободную продажу сигарет с 2035 года

К 2035 году сигареты могут быть признаны в России товаром, запрещенным к свободной продаже.

Такое предложение содержится в доработанной Минздравом версии антитабачной концепции, сообщает ТАСС. В документе сказано, что целевым ориентиром на долгосрочную перспективу до 2035 года должно стать «признание табачной продукции товаром, свободная реализация которого запрещена».

Еще один целевой ориентир антитабачной концепции — «снижение распространснности потребления табака среди населения РФ до 1%».

Также в доработанном проекте предлагается уже со следующего года ввести налог на розничную продажу электронных
сигарет.

Отметим, что совсем недавно предметом бурных дискуссий стало другое положение антитабачной концепции, согласно которому предлагалось ввести запрет на продажу табака лицам, родившимся после 2015 года. В Минздраве, впрочем, пояснили, что это не требование, а стратегический ориентир.

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