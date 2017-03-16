Христианский пастор нашел гигантский алмаз в Сьерра-Леоне

На востоке
Сьерра-Леоне обнаружили один из крупнейших в истории алмазов.
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Удивительную находку сделал христианский пастор. Он откопал драгоценный камень массой 709 каратов.
Уникальный алмаз был доставлен в центральный банк Сьерра-Леоне, который находится в столице страны Фритауне. Также камень уже показали президенту Эрнесту Бай Корома. Он поблагодарил пастора за то, что тот не вывез алмаз из страны, а также заявил, что владельцы прииска должны получить «то, что им причитается».
Как отмечает BBC, найденный камень входит в двадцатку крупнейших алмазов, известных человечеству, и является самым крупным из добытых в Сьерра-Леоне за последние 45 лет. В 1972 году в стране нашли алмаз весом 969 каратов, получивший имя «Звезда Сьерра-Леоне».
В Сьерра-Леоне, одной из беднейших стран мира, распространена кустарная добыча алмазов. Во время гражданской войны, которая длилась с 1991 по 2002 годы, драгоценные камни использовались для покупки оружия и боеприпасов.
Уникальный алмаз был доставлен в центральный банк Сьерра-Леоне, который находится в столице страны Фритауне. Также камень уже показали президенту Эрнесту Бай Корома. Он поблагодарил пастора за то, что тот не вывез алмаз из страны, а также заявил, что владельцы прииска должны получить «то, что им причитается».
Как отмечает BBC, найденный камень входит в двадцатку крупнейших алмазов, известных человечеству, и является самым крупным из добытых в Сьерра-Леоне за последние 45 лет. В 1972 году в стране нашли алмаз весом 969 каратов, получивший имя «Звезда Сьерра-Леоне».
В Сьерра-Леоне, одной из беднейших стран мира, распространена кустарная добыча алмазов. Во время гражданской войны, которая длилась с 1991 по 2002 годы, драгоценные камни использовались для покупки оружия и боеприпасов.
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