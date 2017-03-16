Иосиф Райхельгауз впервые берется за классику на петербургской сцене

Петербуржцы увидят пьесу «Таланты и поклонники» в театре «Балтийский дом», которую поставил худрук «Школы современной пьесы».

Спектакль «Таланты и поклонники» режиссера Иосифа Райхельгауза готовы представить в театре «Балтийский дом». Несмотря на то, что режиссер учился в Ленинграде, эта постановка для него первая на петербургских подмостках.



Кроме того, в преддверии своего 70-летия Райхельгауз, возглавляющий столичный театр «Школа современной пьесы», впервые взялся за классику. То, что зрители увидят уже в ближайшую субботу, в театре назвали открытой репетицией.



О том, почему пьеса Островского современна и сегодня, рассказал НТВ сам режиссер-постановщик.



Иосиф Райхельгауз, народный артист России, режиссер-постановщик: «Никогда не ставил Островского, никогда не ставил Шекспира, никогда не ставил Мольера. Но тем не менее сейчас занимаюсь этой пьесой, понимаю, что она современнейшая. Ее просто можно назвать школой современной пьесы.



И оказывается, что сегодня это очень актуально. Что сегодня, как и 140 лет назад, когда была написана пьеса, поднимаются эти вопросы и мы не можем на них ответить. Что такое талант, что такое богатый человек, поклонник, что такое соотношение театра и реальной жизни, что такое нравственность, что такое честность. <…> Мы ввели в спектакль русские романсы, хореографию, диалоги из других пьес. <…> Я понимаю, о чем написал Островский, и теперь это пытаюсь передать в зал. Надеюсь, зрители поймут, о чем мы с Островским ведем разговор».