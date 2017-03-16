Районный суд Петербурга закрыл дело Исаакия

Смольнинский районный суд Петербурга прекратил дело о незаконной передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.
Судья Татьяна Матусяк приняла решение отказать в рассмотрении иска по существу. Таким образом требования сразу четырех заявителей, считающих нелегитимным распоряжение комитета имущественных отношений, на этом уровне остались без удовлетворения.
На прекращении процесса настаивал ответчик — комитет имущественных отношений, который аргументировал свою позицию тем, что правовых последствий для истцов его распоряжение не порождает, и оно вовсе не означает саму передачу музея храму, это лишь план мероприятий.
Заявители сочли такую версию не состоятельной. Активисты намерены обжаловать определение в Городском суде.
Борис Вишневский, истец, депутат Законодательного собрания: «Суд почему-то полагает, что распоряжение КИО не нарушает наших прав, а касается только тех, кто там перечислен. Но мы предъявили в суде распоряжение и приложение к нему. Там четко написано, что исполнение распоряжения означает ликвидацию государственного музея».
Сам музей поддерживает позицию истцов. Сегодня на процессе представитель Исаакиевского собора передал в суд документ о несогласии с передачей здания церкви.
На прекращении процесса настаивал ответчик — комитет имущественных отношений, который аргументировал свою позицию тем, что правовых последствий для истцов его распоряжение не порождает, и оно вовсе не означает саму передачу музея храму, это лишь план мероприятий.
Заявители сочли такую версию не состоятельной. Активисты намерены обжаловать определение в Городском суде.
Борис Вишневский, истец, депутат Законодательного собрания: «Суд почему-то полагает, что распоряжение КИО не нарушает наших прав, а касается только тех, кто там перечислен. Но мы предъявили в суде распоряжение и приложение к нему. Там четко написано, что исполнение распоряжения означает ликвидацию государственного музея».
Сам музей поддерживает позицию истцов. Сегодня на процессе представитель Исаакиевского собора передал в суд документ о несогласии с передачей здания церкви.
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