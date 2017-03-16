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  • 16.03, 19:20
Районный суд Петербурга закрыл дело Исаакия. РПЦ, Санкт-Петербург, памятники, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Районный суд Петербурга закрыл дело Исаакия

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Районный суд Петербурга закрыл дело Исаакия

Районный суд Петербурга закрыл дело Исаакия

    Смольнинский районный суд Петербурга прекратил дело о незаконной передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви.

    Судья Татьяна Матусяк приняла решение отказать в рассмотрении иска по существу. Таким образом требования сразу четырех заявителей, считающих нелегитимным распоряжение комитета имущественных отношений, на этом уровне остались без удовлетворения.

    На прекращении процесса настаивал ответчик — комитет имущественных отношений, который аргументировал свою позицию тем, что правовых последствий для истцов его распоряжение не порождает, и оно вовсе не означает саму передачу музея храму, это лишь план мероприятий.

    Заявители сочли такую версию не состоятельной. Активисты намерены обжаловать определение в Городском суде.

    Борис Вишневский, истец, депутат Законодательного собрания: «Суд почему-то полагает, что распоряжение КИО не нарушает наших прав, а касается только тех, кто там перечислен. Но мы предъявили в суде распоряжение и приложение к нему. Там четко написано, что исполнение распоряжения означает ликвидацию государственного музея».

    Сам музей поддерживает позицию истцов. Сегодня на процессе представитель Исаакиевского собора передал в суд документ о несогласии с передачей здания церкви.

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