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  • 16.03, 17:50

Захарова назвала «вымыслом» и «грязью» версии СМИ о причине смерти Чуркина

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Захарова назвала «вымыслом» и «грязью» версии СМИ о причине смерти Чуркина

Захарова назвала «вымыслом» и «грязью» версии СМИ о причине смерти Чуркина

Официальный представитель МИД РФ заявила, что версии о причине смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, появляющиеся в СМИ, не имеют ничего общего с действительностью.

Мария Захарова выразила удивление в связи с тем, что в МИД поступают обращения от различных, в том числе весьма авторитетных, СМИ с просьбами опровергнуть или подтвердить различные версии смерти Чуркина.

Мария Захарова подчеркнула, что «эти версии, которые нам присылались — это чистой воды вымысел, это грязь».

Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Они (версии СМИ) не имеют ничего общего с реальностью. Как вы знаете, и мы сказали это сразу, смерть была скоропостижной, была вызвана естественными причинами. Все остальное — это личная информация».

Также представитель МИД РФ отметила, что личные данные могут передаваться только семье.

Постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. Он почувствовал себя плохо и был экстренно доставлен в больницу, спасти жизнь дипломата врачи не смогли. 24 февраля Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище.

Отметим, что ранее в офисе судмедэксперта Нью-Йорка объявили, что причина смерти постпреда РФ не будет официально обнародована. Однако сразу после этого в СМИ появились сообщения о том, что причиной смерти Чуркина стал сердечный приступ.

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