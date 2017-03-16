Захарова назвала «вымыслом» и «грязью» версии СМИ о причине смерти Чуркина

Официальный представитель МИД РФ заявила, что версии о причине смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, появляющиеся в СМИ, не имеют ничего общего с действительностью.
Мария Захарова выразила удивление в связи с тем, что в МИД поступают обращения от различных, в том числе весьма авторитетных, СМИ с просьбами опровергнуть или подтвердить различные версии смерти Чуркина.
Мария Захарова подчеркнула, что «эти версии, которые нам присылались — это чистой воды вымысел, это грязь».
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Они (версии СМИ) не имеют ничего общего с реальностью. Как вы знаете, и мы сказали это сразу, смерть была скоропостижной, была вызвана естественными причинами. Все остальное — это личная информация».
Также представитель МИД РФ отметила, что личные данные могут передаваться только семье.
врачи не смогли. 24 февраля Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище.
Отметим, что ранее в офисе судмедэксперта Нью-Йорка объявили, что причина смерти постпреда РФ не будет официально обнародована. Однако сразу после этого в СМИ появились сообщения о том, что причиной смерти Чуркина стал сердечный приступ.
Мария Захарова подчеркнула, что «эти версии, которые нам присылались — это чистой воды вымысел, это грязь».
Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ: «Они (версии СМИ) не имеют ничего общего с реальностью. Как вы знаете, и мы сказали это сразу, смерть была скоропостижной, была вызвана естественными причинами. Все остальное — это личная информация».
Также представитель МИД РФ отметила, что личные данные могут передаваться только семье.
врачи не смогли. 24 февраля Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище.
Отметим, что ранее в офисе судмедэксперта Нью-Йорка объявили, что причина смерти постпреда РФ не будет официально обнародована. Однако сразу после этого в СМИ появились сообщения о том, что причиной смерти Чуркина стал сердечный приступ.
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