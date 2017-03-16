В Приозерске выносят меру пресечения наехавшему на мальчика водителю

Следствие выступило с ходатайством об аресте Владимира Бельского. Заседание суда проходит в закрытом режиме.
Жители Приозерска готовятся выйти на народный сход. Они решили публично выразить недовольство самосудом над десятилетним ребенком, который устроил бизнесмен Владимир Бельский. 9 марта мальчик Ваня выстрелил по его автомобилю из игрушечного пистолета.
Сам Бельский сейчас находится в Приозерском городском суде. Сегодня ему должны избрать меру пресечения. Заседание проходит в закрытом режиме. Прессу в зал не пустили по просьбе обвиняемого. Прокуратура его ходатайство поддержала.
По версии следствия, Владимир Бельский намеренно наехал на школьника. Затем вышел из салона и силой поставил его на колени. Мальчика с диагнозом сотрясение мозга доставили в больницу.
Сам Бельский сейчас находится в Приозерском городском суде. Сегодня ему должны избрать меру пресечения. Заседание проходит в закрытом режиме. Прессу в зал не пустили по просьбе обвиняемого. Прокуратура его ходатайство поддержала.
По версии следствия, Владимир Бельский намеренно наехал на школьника. Затем вышел из салона и силой поставил его на колени. Мальчика с диагнозом сотрясение мозга доставили в больницу.
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