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  • 16.03, 19:20
В Приозерске выносят меру пресечения наехавшему на мальчика водителю. Ленинградская область, автомобили, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В Приозерске выносят меру пресечения наехавшему на мальчика водителю

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В Приозерске выносят меру пресечения наехавшему на мальчика водителю

В Приозерске выносят меру пресечения наехавшему на мальчика водителю

    Следствие выступило с ходатайством об аресте Владимира Бельского. Заседание суда проходит в закрытом режиме.

    Жители Приозерска готовятся выйти на народный сход. Они решили публично выразить недовольство самосудом над десятилетним ребенком, который устроил бизнесмен Владимир Бельский. 9 марта мальчик Ваня выстрелил по его автомобилю из игрушечного пистолета.

    Сам Бельский сейчас находится в Приозерском городском суде. Сегодня ему должны избрать меру пресечения. Заседание проходит в закрытом режиме. Прессу в зал не пустили по просьбе обвиняемого. Прокуратура его ходатайство поддержала.

    По версии следствия, Владимир Бельский намеренно наехал на школьника. Затем вышел из салона и силой поставил его на колени. Мальчика с диагнозом сотрясение мозга доставили в больницу.

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