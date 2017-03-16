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  • 16.03, 17:50
Физики слили в Сеть видео испытаний ядерного оружия в США. военные испытания, США, ядерное оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Физики слили в Сеть видео испытаний ядерного оружия в США

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Физики слили в Сеть видео испытаний ядерного оружия в США

Физики слили в Сеть видео испытаний ядерного оружия в США

Физики слили в Сеть видео испытаний ядерного оружия в США

    Сотни рассекреченных роликов испытаний американского ядерного оружия появились в Сети благодаря нескольким ученым-физикам, которые занимаются изучением последствий ядерных взрывов.

    Ролики с испытанием ядерных бомб в США выложил ученый Грег Сприггс и его коллеги из Ливерморской национальной лаборатории имени Эрнеста Лоуренса Министерства энергетики США.

    Как сообщает Business Insider, на видео запечатлены моменты ядерных испытаний в 1945–1962 годах. Из 6,5 тысячи роликов, оказавшихся в распоряжении ученых, оцифрованы около 4,2 тысячи и лишь 750 пока рассекречены.

    Ученые создали отдельный YouTube-канал, куда выкладывают уже готовые для просмотра записи.

    Известно, что в 1945–1962 годах США провели 210 ядерных испытаний. Они зафиксированы на десяти тысячах видеозаписей, которые распределены по множеству секретных хранилищ.

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