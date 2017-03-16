Беременная модель погибла во время фотосессии на рельсах

В Техасе молодая фотомодель погибла под колесами поезда.
19-летняя Фредзания Томпсон принимала участие в фотосессии у города Навасота. Девушка, которая находилась на втором месяце беременности, позировала фотографу на рельсах.
Модель переходила с одного пути на другой, чтобы пропустить приближающийся состав, однако не заметила другой поезд за спиной. От полученных травм Фредзания Томпсон скончалась на месте.
В железнодорожной компании отмечают, что машинист пытался предупредить девушку гудком и остановить товарный поезд, однако тормозной путь оказался слишком большим, сообщает сайт Вести.Ru.
Модель переходила с одного пути на другой, чтобы пропустить приближающийся состав, однако не заметила другой поезд за спиной. От полученных травм Фредзания Томпсон скончалась на месте.
В железнодорожной компании отмечают, что машинист пытался предупредить девушку гудком и остановить товарный поезд, однако тормозной путь оказался слишком большим, сообщает сайт Вести.Ru.
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