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  • 16.03, 17:50

Беременная модель погибла во время фотосессии на рельсах

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Беременная модель погибла во время фотосессии на рельсах

Беременная модель погибла во время фотосессии на рельсах

Беременная модель погибла во время фотосессии на рельсах
  • Фото: dailymail.co.uk

    • В Техасе молодая фотомодель погибла под колесами поезда.

    19-летняя Фредзания Томпсон принимала участие в фотосессии у города Навасота. Девушка, которая находилась на втором месяце беременности, позировала фотографу на рельсах.

    Модель переходила с одного пути на другой, чтобы пропустить приближающийся состав, однако не заметила другой поезд за спиной. От полученных травм Фредзания Томпсон скончалась на месте.

    В железнодорожной компании отмечают, что машинист пытался предупредить девушку гудком и остановить товарный поезд, однако тормозной путь оказался слишком большим, сообщает сайт Вести.Ru.

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