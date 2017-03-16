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  • 16.03, 17:50
Погибшие в ДТП у финской границы были не пристегнуты. ДТП, Ленинградская область, Финляндия, автобусы, граница. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Погибшие в ДТП у финской границы были не пристегнуты

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Погибшие в ДТП у финской границы были не пристегнуты

Погибшие в ДТП у финской границы были не пристегнуты

Погибшие в ДТП у финской границы были не пристегнуты

    Очевидцы автокатастрофы на Сайменском канале рассказали о случившемся.

    Пассажиры туристического автобуса, разбившегося в погранзоне недалеко от Финляндии, не были пристёгнуты, заявила НТВ одна из пострадавших. Алису Татевосян вертолетом доставили в петербургскую больницу.

    Кроме нее в городских клиниках разместили еще четырех человек. Остальные пассажиры, получившие травмы, находятся в центральной районной больнице Выборга. Все они сотрудники «Водоканала». Однодневную поездку организовала частная турфирма. Известно, что автобус был относительно новым. Он выпущен в 2014 году. Сами пострадавшие причиной аварии считают гололед.

    Алиса Татевосян, пострадавшая: «Видимо, из-за скользкой дороги автобус свернул в сторону и перевернулся. Мы сидели на передних рядах, где-то посерединке. И хорошо, что мы там сидели. Потому что, те кто сидел сзади, не смогли выбраться. Там прижало пару человек».

    По словам гида, сопровождавшего экскурсионную группу с сотрудниками «Водоканала», водители знали о гололеде на трассе. Их предупредили коллеги. В частности, им рассказали о сложной дорожной обстановке на Сайменском канале. Утром там уже произошли две аварии.

    Автокатастрофа унесла жизни троих человек. Их имена петербургский «Водоканал» пока не разглашает. По предварительной информации, все погибшие — женщины, две из них сестры-близнецы.

    Напомним: серьезные ДТП на этом участке трассы происходят не впервые. В феврале 2014-го на том же километре в схожей автокатастрофе погибли 10 человек и трое были госпитализированы. Туристы направлялись в шоп-тур в Финляндию. Водитель микроавтобуса на крутом повороте не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и на полном ходу врезался в лесовоз.

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