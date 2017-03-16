Погибшие в ДТП у финской границы были не пристегнуты

Очевидцы автокатастрофы на Сайменском канале рассказали о случившемся.
Пассажиры туристического автобуса, разбившегося в погранзоне недалеко от Финляндии, не были пристёгнуты, заявила НТВ одна из пострадавших. Алису Татевосян вертолетом доставили в петербургскую больницу.
гололед.
Алиса Татевосян, пострадавшая: «Видимо, из-за скользкой дороги автобус свернул в сторону и перевернулся. Мы сидели на передних рядах, где-то посерединке. И хорошо, что мы там сидели. Потому что, те кто сидел сзади, не смогли выбраться. Там прижало пару человек».
По словам гида, сопровождавшего экскурсионную группу с сотрудниками «Водоканала», водители знали о гололеде на трассе. Их предупредили коллеги. В частности, им рассказали о сложной дорожной обстановке на Сайменском канале. Утром там уже произошли две аварии.
Автокатастрофа унесла жизни троих человек. Их имена петербургский «Водоканал» пока не разглашает. По предварительной информации, все погибшие — женщины, две из них сестры-близнецы.
Напомним: серьезные ДТП на этом участке трассы происходят не впервые. В феврале 2014-го на том же километре в схожей автокатастрофе погибли 10 человек и трое были госпитализированы. Туристы направлялись в шоп-тур в Финляндию. Водитель микроавтобуса на крутом повороте не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и на полном ходу врезался в лесовоз.
гололед.
Алиса Татевосян, пострадавшая: «Видимо, из-за скользкой дороги автобус свернул в сторону и перевернулся. Мы сидели на передних рядах, где-то посерединке. И хорошо, что мы там сидели. Потому что, те кто сидел сзади, не смогли выбраться. Там прижало пару человек».
По словам гида, сопровождавшего экскурсионную группу с сотрудниками «Водоканала», водители знали о гололеде на трассе. Их предупредили коллеги. В частности, им рассказали о сложной дорожной обстановке на Сайменском канале. Утром там уже произошли две аварии.
Автокатастрофа унесла жизни троих человек. Их имена петербургский «Водоканал» пока не разглашает. По предварительной информации, все погибшие — женщины, две из них сестры-близнецы.
Напомним: серьезные ДТП на этом участке трассы происходят не впервые. В феврале 2014-го на том же километре в схожей автокатастрофе погибли 10 человек и трое были госпитализированы. Туристы направлялись в шоп-тур в Финляндию. Водитель микроавтобуса на крутом повороте не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и на полном ходу врезался в лесовоз.
Комментарии