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  • 16.03, 17:50
Детеныш большой панды сыграл с мамой в прятки: видео. животные, зоопарки, Китай, панды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Детеныш большой панды сыграл с мамой в прятки: видео

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Детеныш большой панды сыграл с мамой в прятки: видео

Детеныш большой панды сыграл с мамой в прятки: видео

Детеныш большой панды сыграл с мамой в прятки: видео

    Сегодня в мире отмечается День больших панд. В Китае, который является родиной этих животных, сегодня появилась новая звезда.

    Любимцем публики стал медвежонок Я Чжу. Сотрудники и гости зоопарка увидели, как детеныш играл с мамой в прятки. Он решил укрыться в зарослях бамбука возле оврага, но не удержался и скатился вниз по склону. Медведица все-таки смогла его найти и уже не выпускала из лап.

    Чуть позже она решила искупать сына и буквально силой затащила его в импровизированную ванну. Проблемы большой панде доставляет и маленькая дочь. Она убежала от матери и попыталась залезть на дерево, но была вовремя схвачена.

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