Детеныш большой панды сыграл с мамой в прятки: видео

Сегодня в мире отмечается День больших панд. В Китае, который является родиной этих животных, сегодня появилась новая звезда.

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Любимцем публики стал медвежонок Я Чжу. Сотрудники и гости зоопарка увидели, как детеныш играл с мамой в прятки. Он решил укрыться в зарослях бамбука возле оврага, но не удержался и скатился вниз по склону. Медведица все-таки смогла его найти и уже не выпускала из лап.



Чуть позже она решила искупать сына и буквально силой затащила его в импровизированную ванну. Проблемы большой панде доставляет и маленькая дочь. Она убежала от матери и попыталась залезть на дерево, но была вовремя схвачена.