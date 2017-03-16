Еда, алкоголь и цветы: какие подарки разрешено принимать чиновникам

В России действует закон, по которому чиновник любого ранга не может принять презент дороже 3 тысяч рублей. Причем есть целый механизм контроля за подношениями.

125 взятки

коррупция

подарки

Получив что-то в подарок, чиновник в течение 3 рабочих дней должен уведомить об этом свое руководство и сдать презент, чтобы его оценили. Если стоимость ниже 3 тысяч, вещь вернут, если выше, то пустят с молотка на аукционе, зачислив средства в бюджет. Но казна за те 3 года, что работает закон, сильно не пополнилась.



Все подсчитано: сдали госслужащие всего 4 тысячи 650 подарков. Реализованы из них — 4, 28 чиновники выкупили. Видимо, в этих случаях с презентом люди угадали. А 1255 вещей слугам народа вернули, так как их цена действительно не превысила 3 тысяч рублей. Все остальное сейчас на ответственном хранении.



В западных странах чиновникам сказано: никаких подарков вообще, принимать нельзя ничего. У нас же есть некоторые дозволения, они вполне логичные. Не попадают под определение подарки такие вещи, как цветы, награды, протокольные подарки и продукты питания, включая алкоголь.



Что касается протокольных подарков, или попросту канцтоваров, то все помнят ручку сахалинского губернатора Александра Хорошавина за 36 миллионов, а она тоже относится к категории канцтоваров.



Валерий Рашкин, депутат Государственной думы РФ: «То, что дарится высокопоставленным чиновникам дорогостоящие вещи, это своего рода взятка. И другого мнения у меня нет. Это взятка, это подкуп, это чтобы было хорошее отношение либо к бизнесу, либо на работу устроить, либо это земельные какие-то отношения».



Статистики о том, что обычно дарят чиновникам, нет, если говорить о том, что преподносят слугам народа на рабочем месте. В антикварных магазинах знают, чем одаривают чиновников вне кабинетов.



Геннадий Ляхов, директор магазина: «Для руководителей разных рангов ассортимент у нас разноплановый. В среднем подарок от 700 рублей и выше, может и до миллиона доходить, большой ассортимент. Это и посуда, и фарфор, и текстиль, и хрусталь, и скульптура, и различные интерьерные вещи, и лампы, и картины».



Как выяснил обозреватель НТВ Марат Сетдиков, среди сабель, ваз, столового серебра, статуэток и шкатулок найти подарок до 3 тысяч рублей можно. Привет из советского прошлого — граненый стакан с подстаканником, который украсит кабинет любого чиновника и не доставит никаких проблем с законом.