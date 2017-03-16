#ТЫСУПЕР!
Говорим и показываем
Говорим и показываем 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.03, 17:50
Годовщина воссоединения: симферопольцы собрались у памятника «вежливым людям». Крым, мосты, памятные даты, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Годовщина воссоединения: симферопольцы собрались у памятника «вежливым людям»

комментировать
  • Фото: Павлишак Алексей / ТАСС
Годовщина воссоединения: симферопольцы собрались у памятника «вежливым людям»

Годовщина воссоединения: симферопольцы собрались у памятника «вежливым людям»

Годовщина воссоединения: симферопольцы собрались у памятника «вежливым людям»
  • Фото: Павлишак Алексей / ТАСС

    • Сегодня отмечается годовщина воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Ровно 3 года назад на полуострове прошел референдум, абсолютное большинство жителей поддержали идею возвращения республики в состав России, после чего Владимир Путин подписал закон о принятии этой территории в состав РФ.

    Историческое решение обернулось санкциями против нашей страны, Украина заблокировала сухопутные дороги на полуостров, но крымская весна объединила нацию. Сегодня утром в Симферополе прошло многотысячное шествие к памятнику «вежливым людям».

    Крым находился в составе Украины почти 20 лет, все это время Киев не слишком заботился о полуострове. У нового центра отношение к экономике региона было принципиально иным. В 2015 году президент Путин дал правительству ряд поручений, направленных на развитие двух новых субъектов. Среднемесячный доход в регионе только за прошлый год вырос на 21%, а бюджет республики по сравнению с украинским периодом вырос почти вдвое.

    Мост через Керченский пролив, который соединит полуостров с Таманью, построен почти наполовину. Автомобильное движение по нему будет открыто в декабре 2018 года, поезда пойдут уже в 2019-м. Крым сейчас можно сравнить с большой строительной площадкой. Инвесторы вложили в республику 144 миллиарда рублей.

    Новости по теме

    Воссоединение Крыма с Россией

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru