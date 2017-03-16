Годовщина воссоединения: симферопольцы собрались у памятника «вежливым людям»

Сегодня отмечается годовщина воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Ровно 3 года назад на полуострове прошел референдум, абсолютное большинство жителей поддержали идею возвращения республики в состав России, после чего Владимир Путин подписал закон о принятии этой территории в состав РФ.
Историческое решение обернулось санкциями против нашей страны, Украина заблокировала сухопутные дороги на полуостров, но крымская весна объединила нацию. Сегодня утром в Симферополе прошло многотысячное шествие к памятнику «вежливым людям».
Крым находился в составе Украины почти 20 лет, все это время Киев не слишком заботился о полуострове. У нового центра отношение к экономике региона было принципиально иным. В 2015 году президент Путин дал правительству ряд поручений, направленных на развитие двух новых субъектов. Среднемесячный доход в регионе только за прошлый год вырос на 21%, а бюджет республики по сравнению с украинским периодом вырос почти вдвое.
Крым находился в составе Украины почти 20 лет, все это время Киев не слишком заботился о полуострове. У нового центра отношение к экономике региона было принципиально иным. В 2015 году президент Путин дал правительству ряд поручений, направленных на развитие двух новых субъектов. Среднемесячный доход в регионе только за прошлый год вырос на 21%, а бюджет республики по сравнению с украинским периодом вырос почти вдвое.
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