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  • 16.03, 16:18

В школе французского города Грас произошла стрельба, есть раненые

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В школе французского города Грас произошла стрельба, есть раненые

В школе французского города Грас произошла стрельба, есть раненые

В школе города Грас на юго-востоке Франции, в 30 километрах к северу от Ниццы, произошла перестрелка.

Речь идет о лицее Токвиль. В результате вооруженного инцидента несколько человек в школе получили ранения. По данным французских СМИ, некий мужчина, имевший при себе несколько единиц огнестрельного оружия, открыл огонь по директору учебного заведения. Стрелок был задержан.


Власти объявили предупреждение о террористической угрозе. Другие подробности пока не известны.

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