В школе французского города Грас произошла стрельба, есть раненые

В школе города Грас на
юго-востоке Франции, в 30 километрах к северу от Ниццы, произошла перестрелка.
Речь идет о лицее Токвиль. В результате вооруженного инцидента несколько человек в школе получили ранения. По данным французских СМИ, некий мужчина, имевший при себе несколько единиц огнестрельного оружия, открыл огонь по директору учебного заведения. Стрелок был задержан.
Власти объявили предупреждение о террористической угрозе. Другие подробности пока не известны.
Власти объявили предупреждение о террористической угрозе. Другие подробности пока не известны.
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