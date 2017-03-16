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  • 16.03, 16:18

Микроавтобус разбился в Подмосковье: двое погибли, 10 пострадали

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Микроавтобус разбился в Подмосковье: двое погибли, 10 пострадали

Микроавтобус разбился в Подмосковье: двое погибли, 10 пострадали

Пассажирский микроавтобус и «Лада Приора» столкнулись в Московской области.

Автокатастрофа произошла на 151-м километре Рижского шоссе.

В результате погибли два человека. Еще 10 получили травмы, из них пятеро были госпитализированы.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Они выясняют причины и обстоятельства катастрофы, передает ТАСС.

Отметим, что сегодня утром серьезное ДТП произошло в Ленинградской области. Неподалеку от границы с Финляндией разбился туристический автобус. Жертвами катастрофы стали три женщины. 27 человек были доставлены в больницу, из них шестерых после осмотра отпустили домой.

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