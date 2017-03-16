Миллер и Костин передали Центру имени Димы Рогачёва 440 миллионов рублей

Сегодня Фонду поддержки и развития науки при Центре имени Димы Рогачёва подарили 440 миллионов рублей. Эту сумму собрали высшие менеджеры «Газпрома» и ВТБ. Это их личные средства. Деньги пойдут на финансирование инновационных клинических исследований. И эта акция не будет разовой.

Синяки на теле Захария от занятий тайским боксом родителей сначала не удивили, но вскоре мама с папой все же решили отправить сына на обследование. Со спортом пришлось завязать. Врачи обнаружили у мальчика острый лимфобластный лейкоз. Генный анализ показал, что ошибка в клетках крови, которая и привела к болезни, очень редкая — врачи видели ее второй раз в жизни. Риск рецидива невероятно высокий.



Виктор Король, отец Захария: «Пересадку костного мозга сделали. Донором выступила мама. Сейчас у нас все показатели донорские. Надеемся, что все позади».



Еще лет пять назад врачи могли только надеяться, что болезненные клетки не разрастутся вновь. Теперь появляются возможности рецидивов не допустить. Специалисты Центра гематологии и онкологии имени Димы Рогачёва проводят диагностику с помощью самых современных методик — генных и молекулярных.



Юлия Ольшанская, заведующая лабораторией цитогенетики и молекулярной генетики Научно-практического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва: «Когда пациенту проведены первые курсы терапии, костный мозг в том числе отправляется и к нам в лабораторию. И мы исследуем его, чтобы поймать одну клетку на 10 тысяч, одну клетку на 100 тысяч, ту самую клетку, которая пережила наше вмешательство терапевтическое».



Дмитрий Балашов, заведующий отделением трансплантации гемопоэтических стволовых клеток №2 Научно-практического центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д. Рогачёва: «Пользуясь вот этим методом диагностики, когда еще нет рецидива, можно с минимальным количество усилий, достаточно элегантно, пользуясь минимальными дозами химиотерапии, пользуясь клетками, специфическими клеточными вакцинами, можно добиться хорошей стойкой ремиссии».



Центр имени Димы Рогачёва — научно-практический. Помогая детям справиться с раком, лейкозом, иммунными заболеваниями, врачи еще и изучают биологию опухолей, занимаются исследованием и внедрением новых технологий. Клеточная терапия уже помогает частично заменить химию. От донора пациенту можно пересадить не только костный мозг, но даже иммунные клетки.



Как передает корреспондент НТВ Сергей Сыркин, технологии будущего — дело дорогое, магнитная сепарация одной порции донорского материала стоит больше миллиона рублей. Ненужные клетки из крови вытягивают с помощью антител, к которым прикреплены металлические шарики, находящиеся в пузырьке. Стоимость одного такого пузырька доходит до полумиллиона рублей.



Алексей Миллер сегодня посетил центр. Председатель правления «Газпрома» вместе с президентом ВТБ увидели научные лаборатории, дневной стационар и пообщались с маленькими пациентами, вынужденными бороться за здоровье.



Главы госкорпораций по поручению президента поддерживают деятельность центра. Бюджетное финансирование покрывает затраты лишь частично. Взносы в Фонд поддержки и развития, который обеспечивает работу научных программ Центра Димы Рогачёва, уже сделали топ-менеджеры «Роснефти» во главе с Игорем Сечиным. Сегодня врачам чеки от себя и коллег передали руководители ВТБ и компании «Газпром».



Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ: «Общая сумма составляет 440 миллионов. По 100 миллионов вносят руководители организаций. Остальные — средства, принадлежащие остальным руководителям наших организаций. Это, естественно, личные средства, они не имеют никакого отношения к бюджетам наших организаций».



На встрече с коллективом центра Алексей Миллер предложил сотрудничать и в будущем, чтобы опыт ученых распространить по всей России.



Алексей Миллер, председатель правления ПАО «Газпром»: «„Газпром“ в настоящее время работает в 68 субъектах РФ, в десятках субъектов России у вас есть региональные отделения. Мы здесь видим возможность подумать над тем, как мы бы могли вам помогать и в регионах».



Уже сейчас новые технологии могут помочь десятой части пациентов. Научившись читать гены и находить в них поломки, ученым нужно понять и все закономерности, а фармацевтам для каждой из таких поломок необходимо изобрести лекарство. Одна таблетка от рака — несбыточный миф, говорят специалисты. Будущее за персонифицированной медициной. И первый шаг в это будущее уже сделан.