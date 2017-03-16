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  • 16.03, 16:18

В здании МВФ в Париже взорвалась посылка

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В здании МВФ в Париже взорвалась посылка

В здании МВФ в Париже взорвалась посылка

Сообщается, что в здании МВФ в столице Франции взорвалась почтовая посылка.

Один человек получил легкие ранения после того, как открыл почтовое отправление, полученное в штаб-квартире Международного валютного фонда в Париже, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.

По предварительным данным, причина происшествия — взрыв петарды, сообщает «Интерфакс».

Полиция провела эвакуацию сотрудников МВФ и соседнего Всемирного банка.

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