В здании МВФ в Париже взорвалась посылка

Сообщается, что в здании МВФ в столице Франции взорвалась почтовая посылка.
Один человек получил легкие ранения после того, как открыл почтовое отправление, полученное в штаб-квартире Международного валютного фонда в Париже, сообщает французский телеканал БФМ-ТВ.
По предварительным данным, причина происшествия — взрыв петарды, сообщает «Интерфакс».
Полиция провела эвакуацию сотрудников МВФ и соседнего Всемирного банка.
По предварительным данным, причина происшествия — взрыв петарды, сообщает «Интерфакс».
Полиция провела эвакуацию сотрудников МВФ и соседнего Всемирного банка.
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