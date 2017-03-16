Путин заявил о необходимости оздоровить международную ситуацию

В Александровском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 18 иностранных государств, включая Израиль, Ирак и Турцию.
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На церемонии президент заявил, что Москва выступает против попыток расшатывания международных отношений.
Владимир Путин, президент РФ: «Россия выступает против попыток дестабилизации и расшатывания международных отношений, что чревато хаотичным, все менее управляемым сползанием в сторону дальнейшего усиления напряженности в мире».
По мнению российского лидера, международной ситуации требуется оздоровление, передает ТАСС.
Владимир Путин: «Международной ситуации действительно требуется оздоровление. Необходимы сдержанность, мудрость, ответственность».
Путин подчеркнул, что Россия выступает за совместные действия для обеспечения демократического и справедливого миропорядка на основе строгого соблюдения международного права, Устава ООН и признания «безусловной ценности культурного, цивилизационного многообразия и национального суверенитета государств».
Владимир Путин, президент РФ: «Россия выступает против попыток дестабилизации и расшатывания международных отношений, что чревато хаотичным, все менее управляемым сползанием в сторону дальнейшего усиления напряженности в мире».
По мнению российского лидера, международной ситуации требуется оздоровление, передает ТАСС.
Владимир Путин: «Международной ситуации действительно требуется оздоровление. Необходимы сдержанность, мудрость, ответственность».
Путин подчеркнул, что Россия выступает за совместные действия для обеспечения демократического и справедливого миропорядка на основе строгого соблюдения международного права, Устава ООН и признания «безусловной ценности культурного, цивилизационного многообразия и национального суверенитета государств».
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