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  • 16.03, 16:18

Путин заявил о необходимости оздоровить международную ситуацию

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Путин заявил о необходимости оздоровить международную ситуацию

Путин заявил о необходимости оздоровить международную ситуацию

В Александровском зале Большого Кремлевского дворца Владимир Путин принял верительные грамоты у послов 18 иностранных государств, включая Израиль, Ирак и Турцию.

На церемонии президент заявил, что Москва выступает против попыток расшатывания международных отношений.

Владимир Путин, президент РФ: «Россия выступает против попыток дестабилизации и расшатывания международных отношений, что чревато хаотичным, все менее управляемым сползанием в сторону дальнейшего усиления напряженности в мире».

По мнению российского лидера, международной ситуации требуется оздоровление, передает ТАСС.

Владимир Путин: «Международной ситуации действительно требуется оздоровление. Необходимы сдержанность, мудрость, ответственность».

Путин подчеркнул, что Россия выступает за совместные действия для обеспечения демократического и справедливого миропорядка на основе строгого соблюдения международного права, Устава ООН и признания «безусловной ценности культурного, цивилизационного многообразия и национального суверенитета государств».

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