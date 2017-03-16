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  • 16.03, 16:18

Европейцы заинтересовались московским комиксом для мигрантов

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Европейцы заинтересовались московским комиксом для мигрантов

Европейцы заинтересовались московским комиксом для мигрантов

Европейцы заинтересовались московским комиксом для мигрантов

Специалисты из Чехии и Германии изучают московскую комикс-брошюру для мигрантов.

Как отметили в совете по делам национальностей столичного правительства, европейские эксперты решили уточнить, как в Москве «смогли найти этот уникальный код донесения информации до мигрантов», передает РИА Новости.

Напомним, в январе столичные власти выпустили специальный комикс для мигрантов. Освоить правила поведения, изучить язык и законы, а также ознакомиться с достопримечательностями приезжим помогают известные персонажи русских сказок, в том числе богатыри, Василиса Премудрая и Кащей Бессмертный. 100-страничное издание обошлось бюджету города в 7 миллионов рублей.

Позднее стало известно, что информацию из брошюры переведут в аудиоформат. Таким образом, желающие смогут скачать ее себе на телефон и слушать.

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