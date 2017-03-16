Европейцы заинтересовались московским комиксом для мигрантов

Специалисты из Чехии и Германии изучают московскую
комикс-брошюру для мигрантов.
Как отметили в совете по делам национальностей столичного правительства, европейские эксперты решили уточнить, как в Москве «смогли найти этот уникальный код донесения информации до мигрантов», передает РИА Новости.
выпустили специальный комикс для мигрантов. Освоить правила поведения, изучить язык и законы, а также ознакомиться с достопримечательностями приезжим помогают известные персонажи русских сказок, в том числе богатыри, Василиса Премудрая и Кащей Бессмертный. 100-страничное издание обошлось бюджету города в 7 миллионов рублей.
Позднее стало известно, что информацию из брошюры переведут в аудиоформат. Таким образом, желающие смогут скачать ее себе на телефон и слушать.
выпустили специальный комикс для мигрантов. Освоить правила поведения, изучить язык и законы, а также ознакомиться с достопримечательностями приезжим помогают известные персонажи русских сказок, в том числе богатыри, Василиса Премудрая и Кащей Бессмертный. 100-страничное издание обошлось бюджету города в 7 миллионов рублей.
Позднее стало известно, что информацию из брошюры переведут в аудиоформат. Таким образом, желающие смогут скачать ее себе на телефон и слушать.
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