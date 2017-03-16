Суд оправдал актрису из сериала «Кухня»

Завершилась мучительная судебная тяжба известной актрисы Елены Ксенофонтовой. Сегодня стало известно, что Пресненский суд оправдал артистку, которую обвиняли в нанесении побоев.

0 артисты

сериалы

суды

Судья удовлетворил апелляционную жалобу в связи с декриминализацией уголовной статьи. Не так давно Елену Ксенофонтову приговорили к штрафу в размере 5 тысяч рублей за совершение преступления. Супруг Елены Александр Рыжих обвинил актрису в домашнем насилии.



Муж утверждал, что знаменитость собиралась его убить. Ксенофонтова же настаивала на обратном и уверяла, что сама не раз становилась жертвой нападок супруга.