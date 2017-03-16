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  • 16.03, 14:48
Суд оправдал актрису из сериала «Кухня». артисты, сериалы, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Суд оправдал актрису из сериала «Кухня»

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Суд оправдал актрису из сериала «Кухня»

Суд оправдал актрису из сериала «Кухня»

Суд оправдал актрису из сериала «Кухня»

    Завершилась мучительная судебная тяжба известной актрисы Елены Ксенофонтовой. Сегодня стало известно, что Пресненский суд оправдал артистку, которую обвиняли в нанесении побоев.

    Судья удовлетворил апелляционную жалобу в связи с декриминализацией уголовной статьи. Не так давно Елену Ксенофонтову приговорили к штрафу в размере 5 тысяч рублей за совершение преступления. Супруг Елены Александр Рыжих обвинил актрису в домашнем насилии.

    Муж утверждал, что знаменитость собиралась его убить. Ксенофонтова же настаивала на обратном и уверяла, что сама не раз становилась жертвой нападок супруга.

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