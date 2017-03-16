Брак африканки с россиянином оказался под угрозой из-за ошибки в документах

В Челябинске интернациональная семья страдает из-за одной буквы. Ошибка в документах может обернуться для супругов долгим расставанием. Байкер Анатолий Панов и актриса из Конго через несколько лет после свадьбы получили неприятное известие — иностранка обязана покинуть страну, так как в ее виде на жительство нашли многочисленные ошибки. Злую шутку сыграли сложные имя и фамилия женщины.

За два года совместной жизни челябинский байкер Анатолий Панов и актриса из Конго Одрей Индомбе научились понимать друг друга почти без слов. Однако трудности перевода неожиданно возникли там, где супруги их совсем не ждали. Из миграционной службы пришло извещение о том, что в ближайшее время женщина должна покинуть пределы страны, так как находится здесь незаконно. Дело в том, что в ее паспорте значится одно имя, а в виде на жительство — совсем другое.



Одрей Индомбе: «Я боюсь, но я не могу жить без Толика, ну я не могу. Он — моя жизнь, поэтому мы решили жить вместе, у нас семья».



Анатолий недоумевает. Два года назад, после знакомства в социальных сетях и пышной свадьбы в местном загсе, все вроде было законно и верно. Но выяснилось, что дальше в документах уроженки Африки начали происходить странные изменения. Вместо Одрей она становилась Одри.



Анатолий Панов: «Имя вдруг стала волшебным образом фамилией, а фамилия — именем. Нам опять же сказали, что их перевод — самый правильный, если бы я на основании этого перевода сделал документы изначально, все было бы правильно и проблем бы не было. Но это бред».



В миграционной службе заявили, что недочеты очень серьезные. И если их не устранить в самое ближайшее время, супругам придется узнать, что такое любовь на расстоянии. Анатолий с женой отправились по инстанциям. Только вот непонятно, на каком этапе допущена ошибка. В загсе заявили, что невеста на свое имя отозвалась, роспись поставила.



Впрочем, на что там Одрей в свадебном переполохе отозвалась, она уже и сама не помнит. Но ведь перед получением вида на жительство в документе расписался переводчик — с него и спрос. Не тут-то было. Оказалось, пусть французский язык и не самый редкий, но вариаций переводов предостаточно. Подробности — в репортаже корреспондента Анны Финогиной.