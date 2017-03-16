МИД РФ посоветовал аналитикам НАТО изучить творчество Петросяна

Российский МИД решил помочь экспертам НАТО, которые назвали программу КВН «инструментом политической коммуникации» Кремля. Внешнеполитическое ведомство рекомендовало сотрудникам Центра стратегических коммуникаций НАТО (Stratcom), занимавшееся разборов игр Клуба веселых и находчивых, обратить внимание на выступления Евгения Петросяна.
В аккаунте МИД РФ в Facebook появилась запись одного из номеров юмориста, в котором Петросян отмечает попытки расширения НАТО, шутливо обращается к представителям Североатлантического альянса и в своей неповторимой манере устраивает экскурс в историю — рассказывает о Чингисхане, Наполеоне, Гитлере и других деятелях, пытавшиеся в разные годы «расширяться». В конце выступления артист доходчиво объясняет, чем может закончиться расширение для НАТО.
Ролик сопровождается таким текстом: «Вниманию аналитиков НАТО, посчитавших КВН „инструментом политической стратегической коммуникации“: Петросян, между прочим, тоже старался!».
Этот пост прокомментировала официальный представитель МИДа Мария Захарова, написав коротко: «Альянс не доработал».
Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО представил исследование юмористических передач, которые выходят на российском ТВ. Аналитики решили, что программа КВН является «инструментом политической стратегической коммуникации». Авторы доклада считают, что КВН как коммерческий продукт существует и развивается благодаря отношениям, которые связывают обладателей бренда с руководством страны. Игроки Клуба веселых и находчивых назвали документ Stratcom «полным бредом».
Ролик сопровождается таким текстом: «Вниманию аналитиков НАТО, посчитавших КВН „инструментом политической стратегической коммуникации“: Петросян, между прочим, тоже старался!».
Этот пост прокомментировала официальный представитель МИДа Мария Захарова, написав коротко: «Альянс не доработал».
Ранее Центр стратегических коммуникаций НАТО представил исследование юмористических передач, которые выходят на российском ТВ. Аналитики решили, что программа КВН является «инструментом политической стратегической коммуникации». Авторы доклада считают, что КВН как коммерческий продукт существует и развивается благодаря отношениям, которые связывают обладателей бренда с руководством страны. Игроки Клуба веселых и находчивых назвали документ Stratcom «полным бредом».
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