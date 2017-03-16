Плюс 1%: глава Минэкономразвития сообщил о растущих доходах населения

Реальные доходы россиян в январе впервые за два года выросли на 1%. Об этом глава Минэкономики Максим Орешкин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Положительную динамику по итогам января выдал такой показатель, как реальные располагаемые доходы населения, они выросли на 8,1%. Понятно, что такой высокий темп был во многом обусловлен разовой выплатой пенсий. Но даже если убрать разовую выплату, то будет рост составит около 1% без учета разовой выплаты. То есть тоже положительное значение».



Министр спрогнозировал, что по итогам февраля реальные доходы россиян также будут в плюсе и потребительский спрос тоже будет расти.