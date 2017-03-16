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  • 16.03, 14:47
Плюс 1%: глава Минэкономразвития сообщил о растущих доходах населения. зарплаты, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Плюс 1%: глава Минэкономразвития сообщил о растущих доходах населения

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Плюс 1%: глава Минэкономразвития сообщил о растущих доходах населения

Плюс 1%: глава Минэкономразвития сообщил о растущих доходах населения

    Реальные доходы россиян в январе впервые за два года выросли на 1%. Об этом глава Минэкономики Максим Орешкин заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

    Максим Орешкин, министр экономического развития РФ: «Положительную динамику по итогам января выдал такой показатель, как реальные располагаемые доходы населения, они выросли на 8,1%. Понятно, что такой высокий темп был во многом обусловлен разовой выплатой пенсий. Но даже если убрать разовую выплату, то будет рост составит около 1% без учета разовой выплаты. То есть тоже положительное значение».

    Министр спрогнозировал, что по итогам февраля реальные доходы россиян также будут в плюсе и потребительский спрос тоже будет расти.

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