Ритуальщики предложили жителю Тулы похоронить живую жену

Сотрудники ритуального бюро в Туле работают на опережение. Они предложили помочь с похоронами жительнице города, которая была в больнице. Муж живой пациентки едва сам не слег с сердечным приступом, а когда оправился от шока, потребовал прокурорской проверки циничных гробовщиков.

По прошествии времени Сергей Акимов рассказывает о случившемся с иронией. Когда же ему сообщили о смерти жены, находившейся на лечении в кардиологии одной из тульских больниц, сам едва не слег с сердечным приступом.



Сергей Акимов, житель Тулы: «В двери квартиры записка была вложена с телефоном, куда обращаться для организации похорон. Там же визиточка. Пришли на дом, написали твердою рукой».



Сергей Александрович уже было поверил, что беда пришла в дом. Каково же было его удивление, когда в телефонной трубке раздался голос супруги.



Галина Акимова, жительница Тулы: «Муж мне говорит: я тебя так рад видеть живой. Это меня в шок ввергло. Я такая: а что со мной? Я вроде пока ничего, жива. У него тоже было потрясение».



Справившись с потрясением, супруги начали выяснять, откуда ноги растут. Не ошиблись же адресом сотрудники похоронного бюро.



Сергей Акимов: «Все просто: существует ряд особенностей, которое знали только при оформлении медицинской карты. Мне стало понятно, что информация идет из больницы, где так поступать не должны».



Директор похоронного бюро уже принесла семье Акимовых свои извинения, мол, ошибочка вышла, не виноватая я, он сам пришел, точнее пришло СМС от медсестры с ложной информацией.



Директор бюро ритуальных услуг: «Я считаю, что это недобросовестные конкуренты хотели подставить мою фирму, поскольку у нас в Туле идет очень серьезная борьба в ритуальной деятельности».



В Туле всего 5 фирм, официально оказывающих ритуальные услуги, и еще 60 нелегальных. То, что в похоронном бизнесе, приносящем миллионные доходы, жесткая конкуренция, ни для кого не секрет. Это настоящая война за клиента. И здесь, как и на любой войне, все методы хороши.



Бывшая сотрудница похоронного агентства: «Как эта схема работает? Есть информаторы, они скидывают данные, например, о том, что скончался человек, адрес, фамилия, имя, отчество. За предоставление этих сведений платится определенная денежная компенсация. Вот и все, схема проста».



Галина Акимова: «Мы привыкли получать зарплату за свой труд, а это легкие деньги. Позвонил, сделал звонок. Человек ничего не делает, а деньги капают непонятно за что. Наживаются на здоровье людей, родственников. Так делать нельзя».



К расследованию инцидента подключилась и прокуратура. Выяснилось, что данные о скончавшейся пациентке поступили сотрудникам бюро ритуальных услуг от старшей медсестры приемного отделения больницы. При этом в переданной информации вместе с персональными данными умершей ошибочно был указан адрес проживания супруги заявителя. Речь идет о нарушении прав пациентов медицинского учреждения на неприкосновенность частной жизни, личной и семейной тайны, гарантированных конституцией РФ.



Главврачу больницы было предписано устранить нарушения. Как выяснил корреспондент НТВ Евгений Голованов, после скандала медсестра, разгласившая конфиденциальную информацию, из больницы уволилась.