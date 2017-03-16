Суд в Москве наказал рэпера Птаху за экстремизм

Рэпер Давид Нуриев, более известный как Птаха, осужден по антиэкстремистской
282-й статье из-за высказываний в адрес активистов движения «Антидилер».
Пресненский суд Москвы признал музыканта виновным в «возбуждении ненависти либо вражды в отношении группы лиц, объединенной по признаку „оказание помощи правоохранительным органам в розыске и задержании преступников“» и оштрафовал его на 200 тысяч рублей.
В своем последнем слове Нуриев принес свои извинения. Он признался, что действовал в эмоциональном состоянии и не знал, что активисты «Антидилера» являются социальной группой, передает РИА Новости.
Правоохранительные органы заинтересовались Птахой после двухминутной речи, которую певец произнес 23 сентября 2015 года со сцены московского клуба «16 тонн». Рэпер раскритиковал представителей организации «Антидилер», при содействии которых были задержаны коллеги Птахи из группы Centr.
Было возбуждено уголовное дело. Нуриев сам пришел к следователю с повинной, признал вину и чистосердечно раскаялся. С музыканта была взята подписка о невыезде. При этом в материалах дела отмечается, что рэпер состоит на учете у нарколога с диагнозом «пагубное употребление кокаина», но в момент совершения преступления был вменяемым.
Давид Нуриев получил известность, выступая в составе одного из самых популярных рэп-коллективов 2000-х — группы Centr. Также Нуриев занимается сольной карьерой.
В своем последнем слове Нуриев принес свои извинения. Он признался, что действовал в эмоциональном состоянии и не знал, что активисты «Антидилера» являются социальной группой, передает РИА Новости.
Правоохранительные органы заинтересовались Птахой после двухминутной речи, которую певец произнес 23 сентября 2015 года со сцены московского клуба «16 тонн». Рэпер раскритиковал представителей организации «Антидилер», при содействии которых были задержаны коллеги Птахи из группы Centr.
Было возбуждено уголовное дело. Нуриев сам пришел к следователю с повинной, признал вину и чистосердечно раскаялся. С музыканта была взята подписка о невыезде. При этом в материалах дела отмечается, что рэпер состоит на учете у нарколога с диагнозом «пагубное употребление кокаина», но в момент совершения преступления был вменяемым.
Давид Нуриев получил известность, выступая в составе одного из самых популярных рэп-коллективов 2000-х — группы Centr. Также Нуриев занимается сольной карьерой.
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