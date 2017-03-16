В немецком Дуйсбурге вооруженный человек взял в заложники клиентов банка

На западе Германии вооруженный мужчина захватил заложников.
Как передает газета Bild, ЧП произошло в Дуйсбурге, который находится в пригороде Дюссельдорфа. Сообщается, что злоумышленник удерживает в здании банка нескольких человек.
Полиция оцепила территорию. Ни название банка, в отделении которого разворачиваются события, ни другие подробности пока не сообщается.
Полиция оцепила территорию. Ни название банка, в отделении которого разворачиваются события, ни другие подробности пока не сообщается.
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