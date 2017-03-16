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  • 16.03, 14:48
В немецком Дуйсбурге вооруженный человек взял в заложники клиентов банка. Германия, заложники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

В немецком Дуйсбурге вооруженный человек взял в заложники клиентов банка

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В немецком Дуйсбурге вооруженный человек взял в заложники клиентов банка

В немецком Дуйсбурге вооруженный человек взял в заложники клиентов банка

    На западе Германии вооруженный мужчина захватил заложников.

    Как передает газета Bild, ЧП произошло в Дуйсбурге, который находится в пригороде Дюссельдорфа. Сообщается, что злоумышленник удерживает в здании банка нескольких человек.

    Полиция оцепила территорию. Ни название банка, в отделении которого разворачиваются события, ни другие подробности пока не сообщается.

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