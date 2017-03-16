#ТЫСУПЕР!
Сегодня
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.03, 13:16

Песков: о сделках с США по Крыму не может быть и речи

комментировать

Песков: о сделках с США по Крыму не может быть и речи

Песков: о сделках с США по Крыму не может быть и речи

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия не пойдет на сделки с новой администрацией США по Крыму в обмен на отмену санкций.

Дмитрий Песков подчеркнул, что о подобных сделках «не может быть и речи», передает «Интерфакс».

Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о том, согласится ли Москва на проведение повторного референдума в Крыму в обмен на снятие санкций.

Отметим, что ранее в Белом доме говорили, что Дональд Трамп ждет от России передачи Крыма Украине. А постпред США при ООН Никки Хейли заявляла, что санкции против РФ будут действовать до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Украины.

Между тем сегодня жители Крыма отмечают третью годовщину исторического референдума, по результатам которого полуостров вошел в состав России. В городах Крыма пройдут массовые гулянья, концерты и митинги.

Новости по теме

Воссоединение Крыма с Россией

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru