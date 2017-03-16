Песков: о сделках с США по Крыму не может быть и речи

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что Россия не пойдет на сделки с новой администрацией США по Крыму в обмен на отмену санкций.
Дмитрий Песков подчеркнул, что о подобных сделках «не может быть и речи», передает «Интерфакс».
Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о том, согласится ли Москва на проведение повторного референдума в Крыму в обмен на снятие санкций.
Отметим, что ранее в Белом доме говорили, что Дональд Трамп ждет от России передачи Крыма Украине. А постпред США при ООН Никки Хейли заявляла, что санкции против РФ будут действовать до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Украины.
отмечают третью годовщину исторического референдума, по результатам которого полуостров вошел в состав России. В городах Крыма пройдут массовые гулянья, концерты и митинги.
Так пресс-секретарь президента РФ ответил на вопрос о том, согласится ли Москва на проведение повторного референдума в Крыму в обмен на снятие санкций.
Отметим, что ранее в Белом доме говорили, что Дональд Трамп ждет от России передачи Крыма Украине. А постпред США при ООН Никки Хейли заявляла, что санкции против РФ будут действовать до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Украины.
отмечают третью годовщину исторического референдума, по результатам которого полуостров вошел в состав России. В городах Крыма пройдут массовые гулянья, концерты и митинги.
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