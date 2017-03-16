Ангела Меркель приедет в Москву 2 мая

В Кремле отметили, что визит федерального канцлера Германии Ангелы Меркель согласован.
Премьер Баварии Хорст Зеехофер сообщил, что канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет 2 мая в Москву, где рассчитывает встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщило сегодня агентство DPA.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию баварского премьера.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я могу подтвердить, что действительно визит согласованный готовится. Дату мы вместе с ведомством федерального канцлера объявим в установленном порядке».
Напомним, что президент РФ Владимир Путин на встрече с главами МИД РФ и ФРГ Сергеем Лавровым и Зигмаром Габриэлем заявил, что в Москве ждут Ангелу Меркель и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Российский лидер отметил, что в Москве рассчитывают на восстановление отношений с Германией.
Завтра, 17 марта, у Меркель запланирован визит в США. Канцлер Германии и президент США Дональд Трамп собираются обсудить взаимодействие с Россией, а также ситуацию на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, но и не опроверг информацию баварского премьера.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я могу подтвердить, что действительно визит согласованный готовится. Дату мы вместе с ведомством федерального канцлера объявим в установленном порядке».
Напомним, что президент РФ Владимир Путин на встрече с главами МИД РФ и ФРГ Сергеем Лавровым и Зигмаром Габриэлем заявил, что в Москве ждут Ангелу Меркель и президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Российский лидер отметил, что в Москве рассчитывают на восстановление отношений с Германией.
Завтра, 17 марта, у Меркель запланирован визит в США. Канцлер Германии и президент США Дональд Трамп собираются обсудить взаимодействие с Россией, а также ситуацию на Украине.
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