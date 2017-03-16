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  • 16.03, 13:16

В Москве открылись три новые станции метро

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В Москве открылись три новые станции метро

В Москве открылись три новые станции метро

Сегодня столичная подземка стала длиннее на 7,25 километра. Новые станции «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки» приняли сегодня первых пассажиров.

Горожане впервые смогли проехать под землей от «Делового центра» до «Раменок». Этот участок Калининско-Солнцевской линии столичной подземки открыл мэр Москвы Сергей Собянин.

Сергей Собянин, мэр Москвы: «В Москве запущена новая радиальная ветка метро протяженностью более 10 километров, 5 станций от „Делового центра“ до „Раменок“. Тем не менее мы не останавливаем стройку, она идет по Солнцева, Переделкина. Надеюсь, что в этом году мы закончим все основные работы и еще 15 километров метро присоединятся к этой ветке. Хотел бы поблагодарить строителей метро, которые своим самоотверженным трудом, профессионализмом создали уникальный объект, который будет служить москвичам десятки и сотни лет. Спасибо им большое!»

Речь идет о 3 новых станциях — «Минская», «Ломоносовский проспект» и «Раменки». Также на «Парке Победы» достроили и открыли второй вестибюль, а движение между «Деловым центром» и Парком Победы с челночного режима переведено на обычный.

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