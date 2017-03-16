В Госдуме ответили на призыв США никогда не доверять России

Ирина Яровая прокомментировала заявление нового постпреда США при ООН Никки Хейли о том, что России не следуют доверять.
Депутат Госдумы подчеркнула, что «неспособность доверять, как правило, отличие тех, кто сам не готов исполнять обязательства». В вопросах же глобальной безопасности чрезвычайно важно следовать духу и принципам ООН, а «не тиражировать двойные стандарты».
Яровая отметила, что в России рассчитывают на честное сотрудничество с другими странами, в том числе с США, и рассматривают возможности ООН как «основу построения равной и неделимой безопасности в мире».
Что же касается эмоционального заявления Хейли, то оно, по мнению Яровой, является самооправданием старых ошибок американской внешней политики, которые очень дорого обходятся миру, передает «Парламентская газета».
Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтону не следует никогда доверять России. Эти слова прозвучали после появления сообщений о том, что Минюст США обвинил четырех россиян, в том числе сотрудников ФСБ, в причастности к кибератакам на Yahoo! в 2014 году.
Яровая отметила, что в России рассчитывают на честное сотрудничество с другими странами, в том числе с США, и рассматривают возможности ООН как «основу построения равной и неделимой безопасности в мире».
Что же касается эмоционального заявления Хейли, то оно, по мнению Яровой, является самооправданием старых ошибок американской внешней политики, которые очень дорого обходятся миру, передает «Парламентская газета».
Ранее постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтону не следует никогда доверять России. Эти слова прозвучали после появления сообщений о том, что Минюст США обвинил четырех россиян, в том числе сотрудников ФСБ, в причастности к кибератакам на Yahoo! в 2014 году.
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