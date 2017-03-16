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  • 16.03, 13:16

В парламенте Нидерландов партия Рютте займет 33 кресла

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В парламенте Нидерландов партия Рютте займет 33 кресла

В парламенте Нидерландов партия Рютте займет 33 кресла

«Народная партия за свободу и демократию» (НПСД), возглавляемая премьер-министром Марком Рютте, победила на выборах в Нидерландах. Она получит 33 места в парламенте.

Партия Рютте лишилась 8 депутатских мандатов по сравнению с выборами 2012 года, но ее позиции оказались лучше, чем могли бы быть. Согласно опросам общественного мнения, НПСД предрекали не больше 26 кресел.

Второе место на выборах заняла крайне правая Партия свободы Герта Вилдерса, которого называют голландским Трампом. Ожидалось, что именно эта политическая сила составит основную конкуренцию партии Рютте, но как таковой борьбы не получилось. Однако правые популисты на 5 мест увеличили свое представительство в нидерландском парламенте.

В главном законодательном органе страны присутствие «Зеленых левых» выросло с 4 до 14 мест. Главным проигравшим стала Партия труда, потерявшая 29 из 38 депутатских мандатов.

Как передает «Нидерландская телерадиовещательная корпорация», уже обработаны более 95% бюллетеней, теперь возможны лишь незначительные изменения в цифрах. Подсчет голосов завершился в 366 из 388 муниципалитетах.

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