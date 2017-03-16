В Марьине посетитель караоке-бара расстрелял двух человек

Столичная полиция ищет вооруженного мужчину, который на
юго-востоке Москвы ранил двух человек.
ЧП случилось этой ночью в районе Марьино. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в кафе, которое находится в дом 5/14 на улице Поречной, произошел конфликт между молодыми людьми.
Один из участников ссоры выхватил травматический пистолет, открыл огонь и ранил двух человек. Пострадавшие обратились в больницу за медицинской помощью. Стрелка ищет полиция.
Один из участников ссоры выхватил травматический пистолет, открыл огонь и ранил двух человек. Пострадавшие обратились в больницу за медицинской помощью. Стрелка ищет полиция.
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