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  • 16.03, 13:16

В Марьине посетитель караоке-бара расстрелял двух человек

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В Марьине посетитель караоке-бара расстрелял двух человек

В Марьине посетитель <nobr>караоке-бара</nobr> расстрелял двух человек

Столичная полиция ищет вооруженного мужчину, который на юго-востоке Москвы ранил двух человек.

ЧП случилось этой ночью в районе Марьино. Как передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, в кафе, которое находится в дом 5/14 на улице Поречной, произошел конфликт между молодыми людьми.

Один из участников ссоры выхватил травматический пистолет, открыл огонь и ранил двух человек. Пострадавшие обратились в больницу за медицинской помощью. Стрелка ищет полиция.

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