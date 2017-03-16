В Москве «Почта России» перекрыла канал поставок наркотиков из Перу

Правоохранители разбираются с участником группы контрабандистов, которые посылками и бандеролями переправляли наркотики в Москву.
Канал поставок наркотических средств из Перу в российскую столицу перекрыли сотрудники шереметьевской таможни и «Почты России».
Пресс-служба «Почты России»: «Службой безопасности „Почты России“ совместно с сотрудниками шереметьевской таможни пресечена деятельность преступной группы, участники которой занимались пересылкой на территорию страны, а также распространением в столице и регионах запрещенных к обороту наркотических и психотропных веществ».
С поличным удалось задержать 43-летнего жителя Москвы, который пришел в офис «Посты России» получить посылку из Перу, передает ТАСС.
Пресс-служба «Почты России»: «В посылке находились 11 пластиковых бутылок с растворенными в жидкости концентратами наркотических средств общим весом свыше 2 килограммов».
Получатель посылки уже арестован, его подозревают в организации контрабандного канала, по которому в Россию доставлялись синтетические наркотики. Возбуждено уголовное дело.
Пресс-служба «Почты России»: «Службой безопасности „Почты России“ совместно с сотрудниками шереметьевской таможни пресечена деятельность преступной группы, участники которой занимались пересылкой на территорию страны, а также распространением в столице и регионах запрещенных к обороту наркотических и психотропных веществ».
С поличным удалось задержать 43-летнего жителя Москвы, который пришел в офис «Посты России» получить посылку из Перу, передает ТАСС.
Пресс-служба «Почты России»: «В посылке находились 11 пластиковых бутылок с растворенными в жидкости концентратами наркотических средств общим весом свыше 2 килограммов».
Получатель посылки уже арестован, его подозревают в организации контрабандного канала, по которому в Россию доставлялись синтетические наркотики. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии