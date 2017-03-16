Специально сбившему ребенка водителю джипа предъявили обвинение

Водителю внедорожника Владимиру Бельскому, который специально сбил ребенка в Ленинградской области, предъявили обвинение по двум статьям.
Мужчине грозит ответственность по статьям «Хулиганство» и «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего».
Напомним, ЧП произошло в городе Приозёрске 9 марта. Владельцу иномарки не понравилось, что двое детей стреляли по машинам из игрушечного автомата. Рассерженный водитель стал преследовать 10-летнего мальчика и задел его бампером. После этого мужчина поставил ребенка на колени и попытался донести до него правила поведения в общественных местах.
скрылся и стал раздавать комментарии в СМИ, а, уже находясь в розыске, отправился на ток-шоу. По дороге туда Бельский был задержан.
Как отметили в СКР, во время допроса Бельский выдвинул свою версию произошедшего. Он стал отрицать, что применял насилие к ребенку, заявив, что пресекал хулиганские действия. Однако видеозаписи, имеющиеся в распоряжении следствия, говорят об обратном.
отпустивших агрессивного водителя.
Напомним, ЧП произошло в городе Приозёрске 9 марта. Владельцу иномарки не понравилось, что двое детей стреляли по машинам из игрушечного автомата. Рассерженный водитель стал преследовать 10-летнего мальчика и задел его бампером. После этого мужчина поставил ребенка на колени и попытался донести до него правила поведения в общественных местах.
скрылся и стал раздавать комментарии в СМИ, а, уже находясь в розыске, отправился на ток-шоу. По дороге туда Бельский был задержан.
Как отметили в СКР, во время допроса Бельский выдвинул свою версию произошедшего. Он стал отрицать, что применял насилие к ребенку, заявив, что пресекал хулиганские действия. Однако видеозаписи, имеющиеся в распоряжении следствия, говорят об обратном.
отпустивших агрессивного водителя.
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