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  • 16.03, 13:16

Специально сбившему ребенка водителю джипа предъявили обвинение

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Специально сбившему ребенка водителю джипа предъявили обвинение

Специально сбившему ребенка водителю джипа предъявили обвинение

Водителю внедорожника Владимиру Бельскому, который специально сбил ребенка в Ленинградской области, предъявили обвинение по двум статьям.

Мужчине грозит ответственность по статьям «Хулиганство» и «Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего».

Напомним, ЧП произошло в городе Приозёрске 9 марта. Владельцу иномарки не понравилось, что двое детей стреляли по машинам из игрушечного автомата. Рассерженный водитель стал преследовать 10-летнего мальчика и задел его бампером. После этого мужчина поставил ребенка на колени и попытался донести до него правила поведения в общественных местах.

При этом после ЧП водитель вместо того, чтобы добровольно явиться к следователю, скрылся и стал раздавать комментарии в СМИ, а, уже находясь в розыске, отправился на ток-шоу. По дороге туда Бельский был задержан.

Как отметили в СКР, во время допроса Бельский выдвинул свою версию произошедшего. Он стал отрицать, что применял насилие к ребенку, заявив, что пресекал хулиганские действия. Однако видеозаписи, имеющиеся в распоряжении следствия, говорят об обратном.

В ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об аресте водителя внедорожника. Также следствие проверит действия сотрудников полиции, приехавших на вызов и отпустивших агрессивного водителя.

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