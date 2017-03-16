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  • 16.03, 11:46

Поклонская позвала украинских политиков в Крым

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Поклонская позвала украинских политиков в Крым

Поклонская позвала украинских политиков в Крым

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская пригласила украинских политических деятелей, которые уважают выбор крымчан, сделанный три года назад на референдуме о воссоединении с Россией, приехать на полуостров с ознакомительным визитом.

Свое предложение парламентарий озвучила в интервью агентству РИА Новости.

Наталья Поклонская, депутат Госдумы РФ: «Украинские политики, законопослушные, доброжелательные, которые уважают мнение и выбор крымчан, конечно, могут приехать с ознакомительной поездкой, посмотреть, пообщаться с местными властями, наладить дипломатические отношения».

При этом депутат предупредила преступников, которые могут прикрываются «корочкой» политика, что им придется не красотами Крыма любоваться, а сидеть камере следственного изолятора. Крымчанам Поклонская посоветовала пока воздержаться от поездок на Украину, так как там творится «полнейший хаос, беззаконие и беспредел». При этом парламентарий не исключила, что сама отправится на Украину, когда обстановка там стабилизируется.

Наталья Поклонская: «Конечно, допускаю, что такой визит возможен. Уверена, настанет время, когда на Украине все стабилизируется и к власти законным путем придут люди, которые на первое место поставят благополучие собственной страны и украинского народа».

По словам депутата, она была бы рада, если бы Украина снова стала цветущей и доброй страной, где людям не надо боятся за свою безопасность и жизни своих родных.

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